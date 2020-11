Jermaine Wattimena is woensdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. De Gelderlander miste in de laatste groepswedstrijd tegen Damon Heta drie matchdarts en verloor met 4-5.

Wattimena moest winnen om door te gaan naar de achtste finales. Hij kreeg daar ook de kans voor, maar in de beslissende negende leg miste hij drie wedstrijdpijlen, waarna Heta bij zijn vijfde matchdart wel toesloeg en het ticket pakte voor de laatste zestien.

'The Machine Gun' toonde aanvankelijk veerkracht tegen Heta. Hij kwam terug van een 0-2-achterstand (2-2), maar slaagde er dus niet in om een nieuwe noodzakelijke break te forceren. Beiden haalden een niet al te hoog gemiddelde van 86 punten per drie pijlen.

Wattimena begon de Grand Slam of Darts nog wel met een stunt tegen Glen Durrant (1-5), maar kon dat geen passend vervolg geven tegen James Wade (3-5), die al zijn duels won en zich als groepswinnaar kwalificeerde voor de knock-outfase.

Van Gerwen en Van Duijvenbode overige Nederlanders

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode zijn de overige twee Nederlanders op deze Grand Slam of Darts. Van Gerwen heeft zich al geplaatst voor de achtste finales en Van Duijvenbode maakt daar ook nog altijd kans op.

Van Gerwen sluit de groepsfase donderdag af tegen Joe Cullen en Van Duijvenbode neemt het dan op tegen Ian White. Van Duijvenbode, die eerder verraste tegen wereldkampioen Peter Wright (5-4), moet winnen voor een plek in de volgende ronde.

De Grand Slam of Darts wordt normaliter gehouden in Wolverhampton, maar is dit jaar vanwege de coronacrisis verplaatst naar Coventry. Gerwyn Price veroverde de laatste twee jaar de titel op de major.