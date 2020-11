Jermaine Wattimena is er dinsdag niet in geslaagd om ook zijn tweede groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts te winnen. De Nederlander ging in Coventry met 3-5 onderuit tegen James Wade.

Wattimena begon zijn partij met een break voorsprong, maar verloor vervolgens vier legs op een rij. 'The Machine Gun' kwam nog terug tot 4-3, waarna Wade in de achtste leg alsnog voor de beslissing zorgde.

Maandag zorgde de 32-jarige Wattimena nog voor een stunt in zijn openingspartij tegen Glen Durrant. Hij versloeg de Premier League-winnaar, die eind oktober positief testte op het coronavirus, met 5-1.

Door de nederlaag tegen Wade staat Wattimena met twee punten nu tweede in zijn groep. Woensdag kan hij zich verzekeren van een plek in de achtste finales bij een overwinning op Damon Heta. Wade gaat aan kop en is met vier punten al zeker van een plek in de knock-outfase.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende leg bij Wattimena-Wade te bekijken.

Van Gerwen treft Clemens

Later op dinsdag verschijnen Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode aan de oche voor hun tweede partij. De nummer één van de wereld treft de Duitser Gabriel Clemens en Van Duijvenbode neemt het op tegen Devon Petersen uit Zuid-Afrika.

De Grand Slam of Darts is maandag begonnen en duurt tot en met volgende week dinsdag. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 Britse pond (ruim 139.000 euro).

Gerwyn Price verdedigt zijn titel in de Ricoh Arena, waar de Grand Slam of Darts wordt georganiseerd vanwege de coronapandemie. Normaal vindt het enige televisietoernooi met een groepsfase plaats in Wolverhampton, waar Van Gerwen het toernooi in 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef.