Michael van Gerwen heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de Grand Slam of Darts. De Brabander won dinsdag in zijn tweede partij met 5-1 van Gabriel Clemens. Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena konden hun stunts van maandag geen passend vervolg geven en verloren beiden.

Van Gerwen rekende maandag in zijn openingspartij binnen negen minuten af met Adam Hunt en was een dag later ook veel te sterk voor Clemens. In een mum van tijd had hij een 4-0-voorsprong te pakken tegen de Duitser.

De nummer één van de wereld gaf nog wel zijn eerste leg tijdens het toernooi weg, maar maakte het karwei vervolgens alsnog af. Hij liet een gemiddelde per drie pijlen noteren van 103,60.

Dankzij de overwinning kan Van Gerwen niet meer van een plek in de knock-outfase worden afgehouden. Hij heeft twee punten voorsprong op Clemens en Joe Cullen, maar kan op legsaldo niet meer worden ingehaald door de Engelsman. De drievoudig wereldkampioen kan de Grand Slam of Darts na zijn eindzeges in 2015, 2016 en 2017 voor de vierde keer winnen.

Van Duijvenbode rekende maandag nog af met wereldkampioen Peter Wright (5-4), maar kon die stunt een dag later geen passend vervolg geven tegen Devon Petersen: 2-5. 'Titan' gooide weliswaar een hoger gemiddelde per drie pijlen (98,08 om 93,26) dan de Zuid-Afrikaan, maar hij kwam meteen een break achter. Die wist hij in het vervolg van de partij niet meer te repareren.

Door het verlies zakt Van Duijvenbode in zijn groep naar de derde plaats. Petersen gaat aan kop en Wright, die zich herstelde met een 5-3-zege op Ian White, staat tweede.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende leg bij Van Duijvenbode-Petersen te bekijken.

Wattimena geeft voorsprong weg

Eerder op de dag verloor Wattimena met 3-5 van James Wade. Hij begon zijn partij met een break voorsprong, maar verloor vervolgens vier legs op een rij. 'The Machine Gun' kwam nog terug tot 4-3, waarna Wade in de achtste leg alsnog voor de beslissing zorgde.

Maandag zorgde de 32-jarige Wattimena nog voor een stunt in zijn openingspartij tegen Glen Durrant. Hij versloeg de Premier League-winnaar, die eind oktober positief testte op het coronavirus, met 5-1.

Door de nederlaag tegen Wade staat Wattimena met twee punten nu tweede in zijn groep. Woensdag kan hij zich verzekeren van een plek in de achtste finales bij een overwinning op Damon Heta. Wade gaat aan kop en is met vier punten al zeker van een plek in de knock-outfase.

De Grand Slam of Darts is maandag begonnen en duurt tot en met volgende week dinsdag. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 Britse pond (ruim 139.000 euro).

Gerwyn Price verdedigt zijn titel in de Ricoh Arena, waar de Grand Slam of Darts wordt georganiseerd vanwege de coronapandemie. Normaal vindt het enige televisietoernooi met een groepsfase plaats in Wolverhampton.

Jermaine Wattimena ging onderuit tegen James Wade. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)