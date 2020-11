Dirk van Duijvenbode stuntte maandag door in zijn eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts met 5-4 te winnen van wereldkampioen Peter Wright. De Zuid-Hollander was desondanks niet helemaal tevreden over zijn prestatie.

"Mijn pijlen vielen niet zoals het zou moeten zijn. Ik ben natuurlijk blij met de zege, maar ik denk dat ik heb gewonnen doordat Peter niet instapte, wat hij normaal wel doet", zei Van Duijvenbode op de persconferentie.

De nummer 45 van de wereld maakte het nog onnodig spannend tegen de mondiale nummer twee. Hij miste in de beslissende negende leg zes matchdarts, maar bij de zevende was het uiteindelijk wel raak en sloeg hij de hand op zijn hart.

"Ik probeerde mijn hart in mijn lichaam te houden, want ik was bang dat dat eruit ging vallen. Ze zoeken nog steeds naar de pijlen die ik miste op tops. Ik hoorde dat ze er één hebben gevonden", grapte Van Duijvenbode.

Dirk van Duijvenbode slaat de hand op zijn hart na zijn zege op Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik voel me nog niet een van de topspelers'

Van Duijvenbode is een van de grote verrassingen van dit seizoen. Hij bereikte in oktober als debutant de finale van de World Grand Prix (nederlaag tegen Gerwyn Price), waardoor hij ook voor het eerst zijn opwachting mag maken op de Grand Slam of Darts.

"Ik voel me nog niet een van de topspelers, helemaal niet. Ik ben blij als ik de laatste zestien haal, waar dan ook. Ik weet dat ik goed kan spelen op elk toernooi, maar ik ben nog niet een Price, Van Gerwen, Wright of Anderson. Ja, ik zit op het beste punt van mijn carrière, maar ik speel niet het beste darts van mijn leven."

"Ik ben altijd een beetje onzeker. Ik leg mezelf heel veel druk op. Niet om te winnen, maar om goed te spelen. Als ik bijvoorbeeld wereldkampioen zou worden en ik verlies tien sets, dan zou ik denken: hoe kan je nou tien sets verliezen? Ik leg de lat altijd hoger dan wat ik heb gepresteerd. Dat houdt me scherp."