Michael van Gerwen maakte maandag indruk door in zijn eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts binnen een mum van tijd met 5-0 te winnen van Adam Hunt. De Brabantse nummer één van de wereld wilde na afloop echter vooral de euforie temperen.

De partij duurde acht minuten en vijftig seconden. Van Gerwen haalde een gemiddelde van 105,58 punten per drie pijlen, maar kon ook vrijuit gooien, omdat zijn tegenstander de druk er niet op wist te leggen en niet verder kwam dan een gemiddelde van 88,14 punten.

"Het is leuk om zo snel te winnen, maar je moet niet denken dat ik nu opeens weer helemaal terug ben. Nee, er is nog heel veel werk aan de winkel, maar dit is wel een stap die je moet maken. Een beetje bevestiging dat ik op de goede weg ben", zei Van Gerwen voor de camera van RTL 7.

"Vanuit hier kan ik weer verder. Ik ben wel weer toe aan een toernooiwinst. Ik weet als geen ander hoe dat voelt en daarom wil ik het ook zo graag. Ik heb de afgelopen dagen ook goed getraind. Het voelt allemaal weer een stuk lekkerder, maar het wordt tijd dat het ook wordt uitbetaald."

Ontlading bij Michael van Gerwen tijdens zijn partij tegen Adam Hunt. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Het gaat in principe heel goed met mijn rug'

Van Gerwen kent vooralsnog een voor zijn doen matig jaar. Hij veroverde de titel op slechts één major (UK Open) en liep onlangs een rugblessure op, waaraan hij zich uitvoerig moest laten behandelen om erger te voorkomen.

"Het gaat in principe heel goed met mijn rug", aldus de 31-jarige Brabander. "Daar ben ik heel blij mee. Ik ben twee dagen onder de pannen geweest voordat het hersteld was. Op een belangrijk toernooi als dit is het niet fijn om pijn te hebben in je rug, maar gelukkig is die weg."

Van Gerwen kreeg van RTL 7 en de Engelse media geen vragen over de ruzie van zaterdag met Jonathan Worsley bij de PDC Winter Series. Hij mocht daar waarschijnlijk ook niet op antwoorden, omdat de tuchtcommissie onderzoek doet naar het incident waarbij Worsley een duw uitdeelde.