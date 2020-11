Jermaine Wattimena heeft maandag voor een grote verrassing gezorgd door in zijn eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts Glen Durrant met 5-1 kansloos te laten.

Durrant won half oktober nog de prestigieuze Premier League, maar werd kort daarna positief getest op het coronavirus en miste sindsdien bijna alle wedstrijden.

De 49-jarige Engelsman, die op de Order of Merit dertiende staat, was duidelijk nog niet helemaal de oude, gezien zijn gemiddelde van net geen 79 per beurt.

Wattimena, de nummer 25 van de wereld, speelde ook niet op de toppen van zijn kunnen, maar had genoeg aan een gemiddelde van iets meer dan 91 per drie pijlen om de winst eenvoudig naar zich toe te trekken.

'The Machine Gun' wist 'Duzza' direct in de openingsleg te breken en liep snel uit naar 4-0, voordat zijn tegenstander zijn eerste en enige leg op het bord wist te krijgen. Wattimena maakte het vervolgens af met dubbel 16.

Van Gerwen en Van Duijvenbode later in actie

Later op maandagavond komen ook drievoudig toernooiwinnaar Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode nog aan de oche. De nummer één van de wereld speelt tegen Adam Hunt, 'The Titan' neemt het op tegen wereldkampioen Peter Wright

De Grand Slam of Darts staat sinds 2007 op de PDC-kalender en is het enige televisietoernooi dat begint met een groepsfase. De afgelopen twee edities werden gewonnen door Gerwyn Price, die ook nu weer meedoet.

Het toernooi duurt tot en met volgende week dinsdag. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 pond.

Normaal wordt de Grand Slam gehouden in Wolverhampton. Vanwege de coronapandemie wordt deze editie echter afgewerkt in de Ricoh Arena in Coventry.