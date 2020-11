Michael van Gerwen heeft maandag probleemloos zijn eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts gewonnen. 'MVG' was met 5-0 veel te sterk voor Adam Hunt. Dirk van Duijvenbode stuntte tegen wereldkampioen Peter Wright (5-4), terwijl ook Jermaine Wattimena voor een grote verrassing zorgde door met 5-1 te winnen van Glen Durrant.

Van Gerwen kende mede door rugproblemen een stroeve aanloop naar het toernooi, maar was tegen de 27-jarige Hunt ouderwets dominant.

De nummer één van de wereld noteerde een indrukwekkend gemiddelde van 105,85 met drie pijlen en gaf de debuterende Hunt geen enkele kans om te verrassen bij diens vuurdoop.

Van Gerwen speelt dinsdag zijn tweede groepswedstrijd in Coventry tegen Gabriel Clemens. De Duitser was eerder op de avond met 5-2 te sterk voor Joe Cullen.

'Mighty Mike' jaagt in Coventry op zijn vierde eindzege op de Grand Slam of Darts. Eerder was hij in 2015, 2016 en 2017 de beste.

Titelverdediger Gerwyn Price, die de afgelopen twee edities wist te winnen, kroop in zijn eerste groepswedstrijd door het oog van de naald tegen Mikuru Suzuki. De Japanse wereldkampioen bij de vrouwen kreeg vier matchdarts, maar zag 'The Iceman' toch met 5-4 aan het langste eind trekken.

Van Duijvenbode en Wattimena stunten

Van Duijvenbode begon zijn groepsfase met een knappe zege op regerend wereldkampioen Wright. 'The Titan' werd in de eerste leg direct gebroken door 'Snakebite', maar brak direct terug, waarna een boeiend gevecht ontstond.

In de beslissende en bloedstollende negende leg miste Van Duijvenbode maar liefst zes matchdarts, maar op de zevende was het wel raak op dubbel 4.

Premier League-winnaar Durrant was tegen Wattimena gezien zijn matige gemiddelde van net geen 79 per beurt duidelijk nog niet de oude, nadat hij eind oktober positief testte op het coronavirus.

Wattimena speelde ook niet op de toppen van zijn kunnen, maar had genoeg aan een gemiddelde van iets meer dan 91 per drie pijlen om de winst eenvoudig naar zich toe te trekken.

'The Machine Gun' wist 'Duzza' direct in de openingsleg te breken en liep snel uit naar 4-0, voordat zijn tegenstander zijn eerste en enige leg op het bord wist te krijgen. Wattimena maakte het vervolgens af met dubbel 16.

Winnaar krijgt ruim 139.000 euro

De Grand Slam of Darts staat sinds 2007 op de PDC-kalender en is het enige televisietoernooi dat begint met een groepsfase. Het toernooi duurt tot en met volgende week dinsdag. De winnaar ontvangt een geldprijs van 125.000 pond (ruim 139.000 euro).

Normaal wordt de Grand Slam gehouden in Wolverhampton. Vanwege de coronapandemie wordt deze editie echter afgewerkt in de Ricoh Arena in Coventry.