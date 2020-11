De tuchtcommissie in het darts, de Darts Regulation Authority (DRA), heeft zondag een onderzoek ingesteld naar de ruzie tussen Michael van Gerwen en Jonathan Worsley. De twee kregen het zaterdag met elkaar aan de stok op de PDC Winter Series in Coventry.

Van Gerwen en Worsley kregen ruzie en daarbij werd de Nederlander geduwd, nadat hij zijn collega voor 'verklikker' had uitgemaakt. Worsley werd daarop door de PDC uitgesloten van deelname aan de laatste van vijf Players Championships.

Aanleiding voor de ruzie was een waarschuwing die Worsley had gekregen omdat hij tijdens het bijhouden van de scores van een partij een shirt droeg dat niet is toegestaan door de organisatie. Volgens Worsley kwam dat omdat hij drinken over zijn tenue had gemorst en daarom snel iets anders aan moest trekken.

De Welshman wees de toernooidirecteur er daarna op dat Van Gerwen niet eens was komen opdagen om de scores bij te houden, maar iemand anders had gestuurd, die zich eveneens niet aan de kledingvoorschriften had gehouden. Toen de twee elkaar buiten de wedstrijden om troffen, liep het snel uit de hand.

'Van Gerwen wilde me intimideren'

Wosley, die op de 97e plaats van de wereldranglijst staat, erkende een duw aan Van Gerwen te hebben uitgedeeld. "Michael kwam naar mijn tafel en begon me uit te schelden. Hij wilde me intimideren en maakte me uit voor 'rat' (verklikker, red)", schreef hij op Facebook.

Van Gerwen, de nummer één van de wereld, was zich van geen kwaad bewust. "Hij had rustig naar me toe kunnen komen als hij het gevoel had dat hem onrecht werd aangedaan. Ik was niet blij met de hele situatie en heb hem inderdaad verklikker genoemd. Daarna probeerde hij me te lijf te gaan en werd er ingegrepen."

De PDC heeft melding van het incident gemaakt bij de DRA, die nu moet bepalen of er straffen moeten worden uitgedeeld. Worsley zei het oneerlijk te vinden dat Van Gerwen zaterdag wel gewoon mocht spelen en Van Gerwen prees het handelen van de PDC.