Michael van Gerwen is op de slotdag van de PDC Winter Series in Coventry meteen uitgeschakeld. De nummer één van de wereld blameerde zich in de tweede ronde tegen de Engelsman Callum Rydz: 4-6. Hij kreeg zaterdag ook ruzie met de Welshman Jonathan Worsley.

Van Gerwen, die in de eerste ronde een bye had, en Rydz hielden tot en met de achtste leg gelijke tred. Vervolgens zorgde de mondiale nummer 106 voor de eerste break, waarna hij ook de tiende leg won.

Vrijdag strandde de 31-jarige Brabander op zijn eerste Winter Series-toernooi ook al vroegtijdig. Toen werd hij in de derde ronde uitgeschakeld door Adrian Lewis.

Van Gerwen liet de eerste dagen van de Winter Series schieten, omdat hij in alle rust wilde herstellen van zijn rugklachten. Na enkele behandelingen in Nederland voelde hij zich fit genoeg om de laatste twee dagen wel in actie te komen.

De drievoudig wereldkampioen heeft sinds afgelopen weekend last van zijn rug. Tijdens de World Cup of Darts bracht hij daarom een bezoek aan het ziekenhuis in Salzburg. Daar werd vastgesteld dat hij last had van een vastzittende zenuw onder de rib in zijn rechterzij.

Van Gerwen kreeg ruzie met Worsley

Aan het begin van de slotdag kreeg Van Gerwen het aan de stok met Worsley. Hij kreeg een duw van de Welshman, die vervolgens door de PDC werd uitgesloten van deelname aan het laatste Winter Series-toernooi.

Worsley had eerder gevraagd bij de toernooidirecteur waarom hij eerder deze week wel gewaarschuwd werd voor een niet toegestaan shirt tijdens het bijhouden van de scores, terwijl Van Gerwen iemand anders de scores liet noteren en daar geen waarschuwing voor kreeg.

Dat schoot bij Van Gerwen in het verkeerde keelgat. "Van Gerwen kwam naar mijn tafel toe en begon mij uit te foeteren. Hij probeerde mij te intimideren en schold me uit voor verklikker", liet Worsley weten.

Bij de Winter Series worden van dinsdag tot en met zaterdag vijf Players Championships afgewerkt in Coventry. Elke dag strijden 128 darters om de hoofdprijs van 10.000 Britse pond (ruim 11.000 euro). Er is nog wel een aantal andere Nederlanders actief op de slotdag van de Winter Series, onder wie Dirk van Duijvenbode, Jelle Klaasen en Jermaine Wattimena.

In Coventry gaat komende maandag ook de Grand Slam of Darts van start. Van Gerwen won dat toernooi in 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van de latere winnaar Gerwyn Price.