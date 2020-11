Michael van Gerwen is vrijdag tijdens zijn eerste Winter Series-toernooi al in de derde ronde uitgeschakeld. De nummer één van de wereld ging in Coventry met 4-6 onderuit tegen Adrian Lewis.

Van Gerwen gooide weliswaar een gemiddelde van 101,3 per drie pijlen, maar dat was niet genoeg voor de overwinning. Lewis, de mondiale nummer negentien, stelde daar een gemiddelde van 102,8 tegenover.

In de tweede ronde rekende de drievoudig wereldkampioen wel af met Richie Burnett: 6-5. In de openingsronde had hij een bye.

Van Gerwen liet de eerste dagen van de Winter Series schieten, omdat hij in alle rust wilde herstellen van zijn rugklachten. Na enkele behandelingen in Nederland voelde hij zich fit genoeg om vrijdag in actie te komen. Op de slotdag verschijnt hij zaterdag ook aan de oche.

De 31-jarige Brabander heeft sinds afgelopen weekend last van zijn rug. Tijdens de World Cup of Darts bracht hij daarom zondag een bezoek aan het ziekenhuis in Salzburg. Daar werd vastgesteld dat hij last had van een vastzittende zenuw onder de rib in zijn rechterzij.

Grand Slam of Darts gaat maandag van start

Bij de Winter Series worden van dinsdag tot en met zaterdag vijf Players Championships in Coventry afgewerkt. Elke dag strijden 128 darters om de hoofdprijs van 10.000 Britse pond (ruim 11.000 euro).

In Coventry gaat komende maandag ook de Grand Slam of Darts van start. Van Gerwen won dat toernooi in 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van de latere winnaar Gerwyn Price.