Raymond van Barneveld is vol vertrouwen in de aanloop naar zijn terugkeer als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen voelt zich mentaal weer goed en zegt ook in trainingen een goed niveau te halen.

"Ik ben echt weer hongerig", zegt de 53-jarige Van Barneveld vrijdag in de Darts Show podcast. "Ik train elke dag samen met Jeffrey de Zwaan en ik haal al gemiddeldes van honderd in wedstrijdjes, dus het gaat erg goed. Misschien had ik dit wel nodig."

Met 'dit' doelt de Hagenaar op de maanden waarin hij gestopt was met darts. Hij nam in december 2019 gedesillusioneerd afscheid, nadat hij in de eerste ronde van het WK verloor van de Amerikaan Darin Young.

"Ik was niet gelukkig", kijkt Van Barneveld terug op die moeilijke periode. "Ik zat middenin een scheiding, had privéproblemen, en je kunt geen dingen bereiken als je er met je hoofd niet bij bent. Ik was drie à vier maanden depressief en kon geen pijl meer zien, maar nu is alles weer helemaal goed. Ik kan dus niet wachten om weer te beginnen."

De laatste professionele wedstrijd van Raymond van Barneveld was een nederlaag op het WK van 2020 tegen Darin Young. (Foto: ANP)

'Ik moet weer vanaf nul beginnen'

'Barney' kondigde anderhalve maand geleden aan dat hij een comeback gaat maken. Hij is terug bij zijn oude manager Ben de Kok en zit in het team van Bengi, waarvan De Zwaan het uithangbord is.

De weg om terug te keren op het hoogste niveau is echter nog lang. De eerste stap is om bij de zogenaamde Q School in januari een van de felbegeerde Tour-kaarten van de PDC te bemachtigen. Vanwege de coronapandemie is het overigens nog niet zeker of dat toernooi door kan gaan.

"Ik weet dat ik vanaf nul moet beginnen", aldus Van Barneveld. "Het voelt alsof Lionel Messi bij een amateurploeg gaat spelen. Maar ik heb echt het gevoel dat ik een ander mens ben en ben blij met deze kans. Ik hoop dat ik weer goede dingen kan laten zien en terug kan keren bij de grote toernooien."