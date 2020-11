Darter Jermaine Wattimena is dinsdag zijn eerste titel bij de PDC misgelopen. De Gelderlander verloor op de eerste dag van de Winter Series in Coventry de finale van Michael Smith: 6-8.

Smith kwam furieus uit de startblokken en gooide in de eerste de beste leg een finish van 170 uit, maar Wattimena brak de Engelsman niet veel later terug en kwam tot 2-2.

De 32-jarige Wattimena hield daarna even gelijke tred met Smith, maar moest bij 3-4 opnieuw een break slikken en kwam die klap niet meer te boven. Het was voor de verliezend WK-finalist van 2019 zijn eerste toernooizege in twee jaar.

Wattimena was dankzij een ijzersterke reeks in Coventry tot de finale van het dartstoernooi gereikt. Na een zege op Vincent van der Voort in de kwartfinales (6-3) was de geboren Westervoorter in de halve finales met 7-3 te sterk voor Brendan Dolan. Hij gooide een gemiddelde van 104,5.

De Winter Series duurt nog tot en met zaterdag en bestaat uit in totaal vijf Players Championship. Michael van Gerwen ontbrak dinsdag in Coventry vanwege een beknelde zenuw. Tegen NU.nl zei de drievoudig wereldkampioen maandag dat hij op zijn vroegst donderdag afreist naar Engeland.