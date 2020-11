Michael van Gerwen merkt dat hij al minder last heeft van zijn rugklachten dan tijdens de World Cup of Darts van afgelopen weekend. De nummer één van de wereld weet echter nog niet of hij later deze week in actie komt tijdens de Winter Series.

"Het gaat al stukken beter", zegt Van Gerwen maandag tegen De Telegraaf. "Ik heb gisteren wel alles laten controleren in het ziekenhuis en er waren geen gekke dingen te zien."

De 31-jarige Brabander bracht zondagochtend vanwege zijn rugklachten een bezoek aan het ziekenhuis in Salzburg. Daar bleek uit onderzoek dat hij last had van een vastzittende zenuw onder de rib in zijn rechterzij.

Aanvankelijk was het de vraag of Van Gerwen in actie kon komen in de kwartfinale van de World Cup of Darts tegen Duitsland, maar hij was zondagmiddag voldoende hersteld om aan de oche te verschijnen. Desondanks ging hij samen met Danny Noppert met 1-2 onderuit tegen de Duitsers Gabriel Clemens en Max Hopp.

'Ga de komende dagen even afwachten'

Van Gerwen had vorige week al besloten om in ieder geval de eerste dagen van de Winter Series aan zich voorbij te laten gaan. Hij twijfelt nog of hij later deze week wel meedoet.

"Ik ga de komende dagen even afwachten en bekijken wat ik wel en niet ga spelen", laat de drievoudig wereldkampioen weten. "Nu eerst vooral rust nemen."

Dartsbond PDC organiseert van dinsdag tot en met zaterdag onder de noemer Winter Series elke dag een Players Championship in Coventry. Van Gerwen zal op zijn vroegst donderdag afreizen naar de Engelse stad.