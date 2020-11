Michael van Gerwen en Danny Noppert zijn er zondag niet in geslaagd om de halve finales van de World Cup of Darts te bereiken. Het Nederlandse duo ging in Salzburg met 1-2 onderuit tegen Duitsland.

Noppert, die debuteert op de World Cup of Darts, verloor in de eerste partij met 3-4 van Gabriel Clemens. De Fries kwam mede door een finish van Clemens van 156 met 0-2 achter, maar herstelde het evenwicht weer (2-2). In de beslissende zevende leg moest hij zich alsnog gewonnen geven.

Van Gerwen trok de stand vervolgens gelijk door Max Hopp met 4-1 te verslaan. De Brabander nam een 2-0-voorsprong, waarna de Duitser terugkwam via een finish van 94. Een tweede break kwam Hopp niet meer te boven.

In het beslissende dubbelspel moesten Van Gerwen en Noppert zich alsnog gewonnen geven: 3-4. De Nederlanders kwamen meteen een break voor (2-0), maar verloren de volgende drie legs. Ze kwamen nog wel op 3-3, maar in de zenuwslopende laatste leg miste Van Gerwen een matchdart, waarna Clemens wel toesloeg.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de zenuwslopende laatste leg te bekijken.

Van Gerwen kampt met rugklachten

Aanvankelijk was het de vraag of Van Gerwen in actie kon komen. Hij bracht zondagochtend vanwege rugklachten een bezoek aan het ziekenhuis, waar uit onderzoek bleek dat hij last had van een vastzittende zenuw onder de rib in zijn rechterzij.

Van Gerwen was voldoende hersteld om aan de oche te verschijnen, maar hij koos er wel voor om de tweede partij tegen Duitsland te spelen. De nummer één van de wereld zou het in eerste instantie opnemen tegen Clemens.

Nederland veroverde vier keer de titel op de World Cup of Darts. Raymond van Barneveld en Co Stompé deden dat in 2010 voor het eerst en vervolgens slaagden Van Barneveld en Van Gerwen daar in 2014, 2017 en 2018 in. Oranje is daarmee recordhouder samen met Engeland, dat ook vier keer de sterkste was.