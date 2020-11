Michael van Gerwen en Danny Noppert hebben zaterdag zonder nederlaag de kwartfinales van de World Cup of Darts bereikt. De Nederlanders wonnen hun enkelpartijen in de confrontatie met Spanje: 2-0.

De 31-jarige Van Gerwen had in zijn partij geen enkel probleem met Toni Alcinas. De nummer één van de wereld gooide een gemiddelde van boven de 101 en had de zege binnen tien minuten op zak: 4-0. Alcinas kreeg slechts één pijl op de dubbel.

Noppert, die debuteert op de World Cup of Darts, nam het daarna op tegen Jesús Noguera. De 29-jarige Fries plaatste meteen een break, maar Noguera sloeg direct terug en nam een 1-2-voorsprong. De Nederlander en de Spanjaard hielden vervolgens hun eigen legs (3-3), waardoor er een beslissende leg gespeeld moest worden.

In die leg kreeg Noguera zes matchdarts, maar wist die niet te benutten. Noppert sloeg vervolgens wel toe op dubbel tien en voorkwam daarmee een allesbeslissende koppelwedstrijd: 4-3.

Voor een plek in de halve finales neemt Nederland het zondag op tegen Duitsland (Max Hopp en Gabriel Clemens). Engeland-Oostenrijk, Canada-België en Wales-Australië zijn de andere kwartfinales. Wales schakelde zaterdag titelhouder Schotland (zonder Peter Wright en Gary Anderson, maar met John Henderson en Robert Thornton) uit.

Nederland, dat als derde is geplaatst, veroverde vier keer de titel op de World Cup of Darts. Raymond van Barneveld en Co Stompé deden dat in 2010 voor het eerst en vervolgens lukte Van Barneveld en Van Gerwen dat in 2014, 2017 en 2018.