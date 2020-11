Michael van Gerwen en Danny Noppert hebben zich vrijdag namens Nederland geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts in Salzburg. Het duo won in de eerste ronde in een dubbelpartij met ruime cijfers van Brazilië: 5-1.

Van Gerwen en Noppert ondervonden geen enkel probleem met Diogo Portela en Bruno Rangel. Ze braken de Brazilianen meteen in de openingsleg en stonden daarna alleen de derde leg af. Van Gerwen liet in de vierde leg nog zijn klasse zien met een fraaie 134-finish dankzij onder meer twee keer dubbel 20.

Noppert debuteert op de World Cup of Darts. De Fries is op de 21e plaats achter nummer één Van Gerwen de tweede Nederlander op de wereldranglijst. Hij vervangt Jermaine Wattimena, die vorig jaar een koppel vormde met Van Gerwen. De Brabander is er sinds 2014 elk jaar onafgebroken bij.

Nederland veroverde vier keer de titel op de World Cup of Darts. Raymond van Barneveld en Co Stompé deden dat in 2010 voor het eerst en vervolgens lukten Van Barneveld en Van Gerwen dat in 2014, 2017 en 2018. Oranje is daarmee samen met Engeland, dat ook vier keer de beste was, recordhouder.

Titelverdediger Schotland verslaat Japan

Schotland is de titelverdediger, maar is dit jaar niet een van de topfavorieten. Peter Wright en Gary Anderson meldden zich af vanwege de coronaregels, waardoor de Schotten worden vertegenwoordigt door de minder sterkere John Henderson en Robert Thornton. Zij versloegen vrijdag wel Japan: 5-3.

Naast Nederland en Schotland bereikten ook onder meer het als eerste geplaatste Engeland (Rob Cross en Michael Smith) en het als tweede geplaatste Wales (Gerwyn Price en Jonny Clayton) de tweede ronde door een zege op respectievelijk op de Filipijnen (5-3) en Rusland (5-0).

Er waren ook een aantal verrassingen op de openingsdag. De verliezend finalist van vorig jaar Ierland (William O'Connor en Steve Lennon) verloor van Australië (2-5) en het als vierde geplaatste Noord-Ierland (Daryl Gurney en Brendan Dolan) ging onderuit tegen Canada (2-5).

Nederland, dat als derde is geplaatst, neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen Spanje (Cristo Reyes en Toni Alcinas), dat met 5-4 te sterk was voor Italië. Er worden vanaf dat stadium van het toernooi eerst twee singles gespeeld en bij een gelijke stand nog een beslissende dubbel.