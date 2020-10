Dirk van Duijvenbode is zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK darts. De 28-jarige Zuid-Hollander ging in Oberhausen hard onderuit tegen de Welshman Jonny Clayton: 4-10.

Van Duijvenbode nam in de derde leg nog wel een break voorsprong, maar Clayton herstelde het evenwicht meteen. Daarna pakte de nummer 53 van de PDC Order of Merit nog slechts twee legs en maakte 'The Ferret' het karwei simpel af.

Vrijdag zorgde Van Duijvenbode nog voor een enorme verrassing met de uitschakeling van Michael Smith (10-8), de nummer zes van de wereld. In de eerste ronde besliste 'Titan' het Nederlandse onderonsje met Danny Noppert simpel in zijn voordeel (6-0).

Eerder deze maand zorgde Van Duijvenbode ook al voor een stunt met het bereiken van de finale van de World Grand Prix, waarin hij verloor van Gerwyn Price. Op weg naar de eindstrijd schakelde hij onder anderen Gary Anderson, Mensur Suljovic en Simon Whitlock uit.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende leg bij Van Duijvenbode-Clayton te bekijken.

Van Gerwen strandde in tweede ronde

Door de uitschakeling van Van Duijvenbode zijn er geen Nederlanders meer actief op het EK darts. Clayton treft bij de laatste vier wereldkampioen Peter Wright of Steve West. De andere halve finale gaat tussen James Wade en de winnaar van de partij tussen Ian White en Devon Petersen.

Voor Michael van Gerwen viel het doek in de König Pilsener Arena vrijdag in de tweede ronde. De Brabander, die het EK darts vier keer op zijn naam schreef, ging hard onderuit tegen Ian White (4-10).

Het EK darts is donderdag begonnen en duurt tot en met zondag. Titelverdediger Rob Cross werd al in de eerste ronde verrast door de Nederlandse debutant Martijn Kleermaker.