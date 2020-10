Michael van Gerwen vindt dat er geen man overboord is na zijn verrassende uitschakeling in de tweede ronde van het EK darts. De Brabander, die vrijdagavond met 4-10 verloor van Ian White, is zelfs tevreden over zijn optreden in Oberhausen en reageerde dan ook gepikeerd toen hij na afloop kritisch werd ondervraagd.

Verslaggever Arjan van der Giessen van RTL 7 begon zijn interview met Van Gerwen door zich hardop af te vragen wat er met de uitgeschakelde Nederlander aan de hand is. De 31-jarige Van Gerwen, die de laatste maanden niet in beste vorm steekt, was daar niet van gediend.

"Nu ben je een stomme vraag aan het stellen. Ik gooide 102 gemiddeld", zei een verontwaardigde Van Gerwen. "Heb je opdracht gekregen om andere vragen te stellen, want normaal ben je heel soft. Misschien probeer je punten te scoren."

"Natuurlijk baal ik ervan dat ik deze wedstrijd heb verloren, maar ik heb gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Ian gooide op de top van zijn kunnen en dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Ik moet eerlijk zeggen: ik krijg hier een beter gevoel van dan als ik een flink pak slaag krijg met 89 gemiddeld. Maar ik verlies wel en dat is kwalijk."

'Ik heb een prima wedstrijd gespeeld'

Hoewel Van Gerwen inderdaad een fraai gemiddelde noteerde, deed White het met een gemiddelde van 103,64 nog beter dan de nummer één van de wereld. De mondiale nummer twaalf uit Engeland won de eerste vijf legs en werd in het verloop van de wedstrijd niet meer serieus bedreigd door Van Gerwen.

"Ik probeerde het nog wel om te draaien en dat lukte net niet. Maar dan vraag jij wat er aan de hand is. Dat slaat nergens op", richtte Van Gerwen zich weer tot Van der Giessen, die onder meer benadrukte dat de Nederlander sinds het UK Open in maart geen groot toernooi meer heeft gewonnen.

"Als ik hier nou 85 of 90 gemiddeld had gegooid, had ik gezegd: je hebt een punt. Maar nu probeer je punten te scoren en dat vind ik best wel treurig. Ik heb een prima wedstrijd gespeeld."

Het was de eerste keer dat Van Gerwen op een televisietoernooi verloor van White en de tweede keer op rij dat hij in een vroeg stadium strandt op het EK darts. Vorig jaar liet hij zich al in de eerste ronde verrassen door Ross Smith.