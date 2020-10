Michael van Gerwen is vrijdag in de tweede ronde van het EK darts verrassend uitgeschakeld. De Brabander ging met 4-10 in legs onderuit tegen Ian White. Dirk van Duijvenbode bereikte wel de kwartfinales in Oberhausen door te stunten tegen Michael Smith: 10-8.

Van Gerwen begon dramatisch aan zijn partij tegen White en kwam met 0-5 achter. De Engelsman liet in de eerste vijf legs wel een gemiddelde van bijna 109 per drie pijlen noteren.

White leek vervolgens ook de zesde leg naar zich toe te trekken, maar hij miste verschillende dubbels. De wisselvallige Van Gerwen profiteerde en vocht zich daarna mede dankzij een finish van 89 terug naar 4-7. Daarna pakte de nummer één van de wereld geen leg meer en besliste White de partij met dubbel zestien.

Van Gerwen schreef het EK darts vier keer op zijn naam. Hij won het toernooi van 2014 tot en met 2017. Vorig jaar liet hij zich al in de eerste ronde verrassen door Ross Smith.

In de kwartfinales neemt White het op tegen de Zuid-Afrikaan Devon Petersen, die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Martijn Kleermaker: 10-8. De debutant uit Harderwijk zorgde donderdag nog voor een stunt tegen titelverdediger Rob Cross (6-3).

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de indrukwekkende finish van Van Duijvenbode te bekijken.

Van Duijvenbode stunt tegen Smith

Eerder op de avond rekende Van Duijvenbode af met Smith, de nummer vier van de wereld. De Zuid-Hollander kwam met 3-0 voor, maar verloor vervolgens zes legs op rij. Hij knokte zich terug en maakte de eerste break achterstand snel ongedaan.

In de zestiende leg herstelde Van Duijvenbode het evenwicht, waarna hij ook de volgende twee legs won. De nummer 53 van de PDC Order of Merit besliste de partij met een indrukwekkende finish van 110.

In de kwartfinales neemt de Nederlander het op tegen de Engelsman Jonny Clayton, die de Portugees José de Sousa klopte (10-6).

Eerder deze maand zorgde Van Duijvenbode ook al voor een stunt met het bereiken van de finale van de World Grand Prix, waarin hij verloor van Gerwyn Price. Op weg naar de eindstrijd schakelde hij onder anderen Gary Anderson, Mensur Suljovic en Simon Whitlock uit.