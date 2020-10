Michael van Gerwen is donderdag overtuigend begonnen aan het EK darts. De Brabander versloeg de Litouwer Darius Labanauskas in de eerste ronde in Oberhausen met 6-1 in legs. Eerder op de avond zorgde Martijn Kleermaker voor een stunt met de uitschakeling van titelverdediger Rob Cross.

Van Gerwen begon uitstekend aan de partij met een finish van 117, maar Labanauskas herstelde het evenwicht door 130 uit te gooien. In het vervolg was de nummer één van de wereld een stuk scherper op zijn dubbels dan zijn opponent en gaf hij geen leg meer weg.

In de tweede ronde neemt Van Gerwen, die tegen Labanauskas een gemiddelde van 103,13 per drie pijlen liet noteren, het op tegen Ian White. 'Diamond' besliste het Engelse onderonsje met Mervyn King in zijn voordeel: 6-2.

Van Gerwen kan het EK darts voor de vijfde keer in zijn carrière op zijn naam schrijven. Hij won het toernooi van 2014 tot en met 2017. Vorig jaar liet hij zich in de eerste ronde verrassen door Ross Smith.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Kleermaker te bekijken.

Kleermaker stunt tegen Cross

Eerder op de avond was Kleermaker, de nummer tachtig van de wereld, met 6-3 te sterk voor Cross. De Engelsman bezet de vijfde plek op de PDC Order of Merit en schreef het EK vorig jaar voor het eerst op zijn naam.

De 29-jarige Kleermaker nam mede dankzij een finish van 107 een 5-2-voorsprong. Cross maakte nog één break achterstand ongedaan, maar de wereldkampioen van 2018 moest een leg later alsnog buigen. In de tweede ronde neemt Kleermaker het op tegen de Zuid-Afrikaan Devon Petersen.

Ook Dirk van Duijvenbode de tweede ronde. De Zuid-Hollander gunde Danny Noppert in een Nederlands onderonsje geen enkele leg: 6-0. Van Duijvenbode treft in zijn volgende partij Michael Smith.

Voor Jeffrey de Zwaan en Maik Kuivenhoven viel het doek in de openingsronde. De Zwaan ging met 3-6 onderuit tegen de Portugees José de Sousa, die in de tweede leg een negendarter gooide. Kuivenhoven kon niet stunten tegen Nathan Aspinall: 3-6.