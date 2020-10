Wessel Nijman is voor vijf jaar geschorst vanwege matchfixing, zo heeft de Darts Regulation Authority (DRA) bekendgemaakt. De twintigjarige darter stond al sinds augustus op non-actief, omdat hij in mei bewust een wedstrijd verloor tijdens een vriendschappelijk toernooi.

De straf voor Nijman kan gehalveerd worden als hij zich inzet voor anticorruptiemaatregelen en helpt bij het voorlichten van spelers. De Noord-Hollander is dat ook van plan.

"Ik hoop dat andere spelers hebben geleerd van mijn fout als ze in een vergelijkbare situatie komen. Hopelijk volgen zij dan wel de juiste procedure, waardoor hun integriteit én de integriteit van de dartssport niet worden beschadigd", aldus Nijman in een statement.

Nijman ging op 14 mei met 0-4 onderuit tegen David Evans op de Modus Icons of Darts, een toernooi waarbij de spelers het vanuit huis via een videoverbinding tegen elkaar opnamen. De Darts Regulation Authority (DRA), de tuchtcommissie in het darts, kreeg al voor de partij een melding over opvallend wedgedrag en stelde na afloop een uitgebreid onderzoek in.

Nijman won al van Van Barneveld

Nijman vertelde twee maanden geleden al dat hij onder druk was gezet om de wedstrijd te verliezen, maar dat voert hij nu niet als excuus aan.

"Ik had het meteen moeten melden bij de afdeling corruptiebestrijding van de DRA of om advies moeten vragen bij de de spelersvakbond. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb zelf met de matchfixing ingestemd en dus neem ik de volle verantwoordelijkheid voor mijn daad. Ik heb een domme fout gemaakt."

Nijman geldt als een beloftevolle darter. Hij wist begin dit jaar op de Q-School weliswaar geen Tour-kaart van de PDC te veroveren, maar hij maakte daarna wel bij vlagen indruk op de Development Tour en de Modus Icons of Darts, waarop hij onder meer meerdere keren won van Raymond van Barneveld.