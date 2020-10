Glen Durrant werd donderdagavond overweldigd door emoties toen hij verrassend de titel op de Premier League Darts veiligstelde. De 49-jarige Engelsman had niet durven dromen dat hij in zijn loopbaan nog zo'n grote prijs zou winnen.

"Dit is met grote afstand het mooiste moment uit mijn carrière. Ik had voor het eerst in een wedstrijd het gevoel dat ik de beste speler uit de wereld ben. Dit zal me voor de rest van mijn leven bijblijven", zei een trotse Durrant in Coventry tegen RTL 7.

'Duzza' veroverde in zijn loopbaan al drie wereldtitels bij de BDO (2017, 2018 en 2019), maar stapte vorig jaar over naar de PDC. Met succes, want hij bereikte al onder meer de halve finales van de World Matchplay, de World Grand Prix en de Grand Slam of Darts.

In de Premier League maakte hij dit jaar indruk door verrassend bovenaan te eindigen in de groepsfase, maar donderdagavond leek zijn avontuur toch in de halve finales van de play-offs te stranden. Gary Anderson kreeg liefst vier matchdarts om de eindstrijd te bereiken, maar miste ze allemaal en verloor alsnog met 9-10.

"Mijn halve finale tegen Anderson ga ik nooit meer terugkijken", benadrukte Durrant, die zijn eerste televisietoernooi bij de PDC won. "Het was namelijk geen wedstrijd waar ik echt van genoten heb. De finale daarentegen was super. Ik voelde me geweldig en wist dat ik de wedstrijd zou winnen."

Debutant Durrant, die na zijn zege op Anderson in de eindstrijd met 11-8 te sterk was voor Nathan Aspinall, hoopt dat er na zijn Premier League-succes nog meer in het vat zit. "De wereldtitel en het winnen van de World Matchplay zouden nog leuk zijn. Maar ik ben nu al in extase. Dit neemt niemand mij meer af."

Glen Durrant won voor het eerst een televisietoernooi bij de PDC. (Foto: ANP)