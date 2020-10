Glen Durrant heeft donderdag Michael van Gerwen opgevolgd als winnaar van de Premier League Darts. De 49-jarige Engelsman won in de finale van het prestigieuze toernooi met 11-8 van landgenoot Nathan Aspinall.

Met Aspinall (29) en Durrant haalden de enige twee Premier League-debutanten van dit seizoen de finale. In de eindstrijd duurde het veertien legs voordat Durrant de eerste break van de partij plaatste. De nummer dertien van de wereld kwam daarmee op 8-6 en gaf die marge niet meer uit handen.

Voor Durrant, die 36 weken geleden zijn eerste Premier League-partij speelde, is het de eerste eindzege bij een televisietoernooi van de PDC. De drievoudig wereldkampioen bij de BDO stapte pas vorig jaar over naar de grootste dartsbond.

'Duzza', die ook als eerste eindigde in de groepsfase, overleefde eerder op de avond in zijn halve finale tegen Gary Anderson liefst vier matchdarts: 10-9. Aspinall haalde de eindstrijd door een 10-7-zege op wereldkampioen Peter Wright.

Van Gerwen stond voor het eerst sinds 2012 niet in de finale van de Premier League. De winnaar van 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 beleefde begin september een negatieve primeur toen hij al werd uitgeschakeld in de poulefase.

De play-offs van de Premier League zouden eigenlijk in mei worden afgewerkt in de O2 Arena in Londen, maar door de coronacrisis ging het programma van de competitie volledig op de schop. De finalerondes waren nu in een lege Ricoh Arena in Coventry.

Nathan Aspinall greep naast zijn eerste Premier League-eindzege. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)