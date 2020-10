Dirk van Duijvenbode is er maandagavond niet in geslaagd om de World Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Nederlandse revelatie kon in de finale van het toernooi in Coventry niet stunten tegen Gerwyn Price: 2-5.

Het is de eerste keer dat de 35-jarige Price de World Grand Prix op zijn naam schrijft en de vierde keer dat hij een televisietoernooi van de PDC wint. De Welshman won eind september de World Series of Darts Finals en heeft ook al twee eindzeges op de Grand Slam of Darts op zijn naam staan (2018 en 2019).

Voor debutant Van Duijvenbode was het bereiken van de finale al een mijlpaal. De 28-jarige Zuid-Hollander begon zijn eerste deelname aan de World Grand Prix met een zege op Mensur Suljovic en schakelde daarna ook verrassend Dimitri Van den Bergh, Gary Anderson en Simon Whitlock uit.

De laatste twee jaar werd de World Grand Prix gewonnen door Michael van Gerwen, maar de nummer één van de wereld kwam dit keer niet verder dan de kwartfinales, waarin hij met 0-3 verloor van Whitlock.

De World Grand Prix is anders dan reguliere PDC-toernooien doordat de darters elke leg moeten beginnen met een willekeurige dubbel. Het toernooi werd dit jaar vanwege de COVID-19-pandemie achter gesloten deuren afgewerkt.

Dirk van Duijvenbode kon zijn historische debuut op de World Grand Prix niet opluisteren met de titel. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Price maakt favorietenrol waar

Price begon de finale als grote favoriet en maakte dat direct waar door razendsnel de eerste set te pakken. In het tweede bedrijf kwam Van Duijvenbode mee tot 2-2, maar Price beschikte over de langste adem. 'The Iceman' gooide 87 uit door zijn laatste pijl vrijwel in het midden van de bull's eye te plaatsen.

Van Duijvenbode hield de spanning erin door de derde set te pakken en leek ook wat vertrouwen te tanken, maar dat was niet van lange duur. In de vierde set kwam 'Titan' niet verder dan een gemiddelde van 59 en pakte hij geen enkele leg.

In de derde leg van de vijfde set had Van Duijvenbode veel pijlen nodig om überhaupt een eerste dubbel te gooien, maar hij eindigde wel met een 135-finish, zijn eerste finish boven de 100 in het hele toernooi. Die primeur was voor de Nederlander echter niet genoeg om de vijfde set te pakken: 1-4.

Van Duijvenbode profiteerde in de zesde set van wisselvalligheid bij Price en leek de finale toch weer spannend te maken. Hij pakte namelijk ook de eerste twee legs van de zevende set, maar favoriet Price knokte zich op tijd terug en besliste de finale zonder geweldig te spelen in zijn voordeel.

Gerwyn Price won voor het eerst in zijn loopbaan de World Grand Prix. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)