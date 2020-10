Dirk van Duijvenbode heeft zondag voor een stunt gezorgd door de finale van de World Grand Prix te bereiken. De Zuid-Hollander was bij de laatste vier met 4-1 in sets te sterk voor Simon Whitlock.

Van Duijvenbode kende een uitstekende start en trok mede dankzij een finish van 89 de eerste set met 3-0 naar zich toe. In het tweede bedrijf raakte hij echter van slag door het tragere spel van Whitlock, die de stand in evenwicht bracht.

'Titan', die voor het eerst meedoet aan de World Grand Prix, herpakte zich vervolgens en stond in de volgende drie sets nog slechts één leg af. Hij gooide liefst tien keer 180 en liet een gemiddelde van 88,17 per drie pijlen noteren.

Van Duijvenbode zorgde zaterdag al voor een stunt door in de kwartfinales af te rekenen met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (3-1). Eerder in het toernooi verraste hij ook Dimitri Van den Bergh (3-1) en Mensur Suljovic (2-1).

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende leg te bekijken.

Whitlock schakelde eerder Van Gerwen uit

In de eindstrijd neemt Van Duijvenbode het maandag op tegen Gerwyn Price. De Welshman rekende in een ware thriller af met Dave Chisnall: 4-3. Price overleefde in de beslissende set drie matchdarts en maakte het karwei vervolgens zelf wel af.

Whitlock was in de kwartfinales nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van titelverdediger Michael van Gerwen (3-0). Ook voor Jeffrey de Zwaan viel het doek bij de laatste acht. 'The Black Cobra' ging onderuit tegen Price (1-3).

Bij de World Grand Prix moeten de darters elke leg beginnen met een willekeurige dubbel. Het toernooi in Coventry wordt achter gesloten deuren afgewerkt.