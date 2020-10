Michael van Gerwen is zaterdag in de kwartfinales van de World Grand Prix uitgeschakeld. De Brabander verloor kansloos met 0-3 in sets van Simon Whitlock. Dirk van Duijvenbode schaarde zich wel bij de laatste vier door met 3-1 te stunten tegen Gary Anderson, terwijl Jeffrey de Zwaan met 1-3 ten onder ging tegen Gerwyn Price.

Van Gerwen kende een matige start tegen Whitlock. Hij werd al snel gebroken door een finish van 107 van de Australiër en maakte die achterstand in het vervolg van de eerste set niet meer ongedaan.

De drievoudig wereldkampioen, die een gemiddelde van 96,84 per drie pijlen liet noteren, kwam er in het tweede bedrijf helemaal niet aan te pas en won zelfs geen enkele leg. In de derde set pakte hij nog wel een leg, maar moest hij zich uiteindelijk gewonnen geven.

In juli was Van Gerwen, die slechts twee van zijn twaalf dubbels raakte, ook al kansloos tegen Whitlock op de World Matchplay. Toen ging hij in de achtste finales met 4-11 onderuit tegen 'The Wizard'.

Van Gerwen verdedigde zijn titel in de Ricoh Arena. De nummer één van de wereld schreef de World Grand Prix vorig jaar nog voor de vijfde keer in zijn carrière op zijn naam.

Dirk van Duijvenbode is de enig overgebleven Nederlander op de World Grand Prix. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Van Duijvenbode stunt tegen Anderson

De 28-jarige Van Duijvenbode begon uitstekend aan zijn partij tegen Anderson en trok de eerste set dankzij een fraaie finish van 96 naar zich toe. Nadat hij ook het tweede bedrijf won, leek hij bij een 2-0-voorsprong in de derde set op weg naar een simpele zege.

Tweevoudig wereldkampioen Anderson gaf zich echter nog niet gewonnen en kwam mede dankzij een finish van 97 terug in de wedstrijd. In de vierde set maakte de Nederlander, die voor het eerste meedoet aan de World Grand Prix, het karwei alsnog af.

In de halve eindstrijd neemt Van Duijvenbode, die eerder in het toernooi ook Dimitri Van den Bergh (3-1) en Mensur Suljovic (2-1) verraste, het op tegen Whitlock.

De Zwaan slaagde er niet in om te stunten tegen de als derde geplaatste Price. 'The Black Cobra' pakte wel de derde set, maar moest in het vierde bedrijf alsnog buigen. Price stuit bij de laatste vier op Dave Chisnall, die Joe Cullen met 3-2 klopte.

Bij de World Grand Prix moeten de darters elke leg beginnen met een willekeurige dubbel. Het toernooi in Coventry duurt tot en met maandag en wordt achter gesloten deuren afgewerkt.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Van Duijvenbode te bekijken.