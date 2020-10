Jeffrey de Zwaan heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de World Grand Prix. De Zuid-Hollander was in de tweede ronde in Coventry met 3-0 in sets te sterk voor de Duitser Gabriel Clemens.

De 24-jarige De Zwaan gooide ijzersterk tegen Clemens en gaf alleen in de tweede set twee legs weg. Hij besloot de partij met een tiendarter en liet in de laatste set een gemiddelde van liefst 112,73 per drie pijlen noteren.

Bij de laatste acht neemt 'The Black Cobra' het op tegen de als derde geplaatste Gerwyn Price, die de Belg Kim Huybrechts met 3-0 klopte. De Welshman schakelde in de eerste ronde ook Jermaine Wattimena al uit.

De Zwaan is de derde Nederlander in de kwartfinales van de World Grand Prix. Donderdag schaarden Michael van Gerwen en de verrassende Dirk van Duijvenbode zich al bij de laatste acht.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de indrukwekkende laatste leg van De Zwaan te bekijken.

Van Gerwen won World Grand Prix al vijf keer

Van Gerwen moet voor een plek in de halve eindstrijd zien af te rekenen met de Australiër Simon Whitlock en debutant Van Duijvenbode staat tegenover tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

Bij de World Grand Prix moeten de darters elke leg beginnen met een willekeurige dubbel. Het toernooi in Coventry duurt tot en met maandag en wordt achter gesloten deuren afgewerkt.

Van Gerwen verdedigt zijn titel in de Ricoh Arena. Hij schreef de World Grand Prix vorig jaar voor de vijfde keer in zijn carrière op zijn naam.