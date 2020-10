Michael van Gerwen heeft donderdagavond de kwartfinales van de World Grand Prix in Coventry bereikt. De Brabander klopte de Zuid-Afrikaan Devon Petersen met 3-0. Ook Dirk van Duijvenbode schaarde zich bij de laatste acht, terwijl voor Danny Noppert het doek viel.

Van Gerwen ontsnapte aan een achterstand, want Petersen miste in de vierde leg twee dubbels voor de eerste set. De nummer één van de wereld sloeg in de vijfde leg zelf wel toe.

In het tweede bedrijf liet Petersen, de mondiale nummer 42, liefst vijf kansen liggen om de stand in evenwicht te brengen. Van Gerwen, die de set begon met een fraaie finish van 146, besliste de vijfde leg uiteindelijk wel met dubbel-2 en vergrootte zijn voorsprong.

De drievoudig wereldkampioen had het in de derde set iets makkelijker met Petersen en bereikte zo de kwartfinales, waarin hij tegenover Simon Whitlock staat. De Australiër ontdeed zich met 3-2 van Mervyn King.

Van Gerwen verdedigt zijn titel in de Ricoh Arena. Hij schreef de World Grand Prix vorig jaar voor de vijfde keer in zijn carrière op zijn naam.

Dirk van Duijvenbode was vooral scherp op zijn dubbels. (Foto: PDC Europe/Sven Neuschaefer)

Van Duijvenbode verrast ook Van den Bergh

Eerder op de avond was Van Duijvenbode met 3-1 in sets te sterk voor Dimitri Van den Bergh, de nummer elf van de PDC Order of Merit. De eerste twee sets trok hij met 3-2 naar zich toe, waarna hij het derde bedrijf met 2-3 verloor. In de vierde set maakte 'The Titan' het karwei alsnog af.

In de eerste ronde verraste Van Duijvenbode ook Mensur Suljovic al. De nummer 73 van de wereld, die voor het eerst meedoet aan de World Grand Prix, treft in de kwartfinales Gary Anderson. De Schot rekende in de tweede ronde af met Noppert: 3-0.

Jeffrey de Zwaan, de vierde Nederlander in de tweede ronde, komt vrijdag pas in actie, tegen de Duitser Gabriel Clemens. Jermaine Wattimena werd in de openingsronde uitgeschakeld.

Bij de World Grand Prix moeten de darters elke leg beginnen met een willekeurige dubbel. Het toernooi in Coventry duurt tot en met maandag en wordt achter gesloten deuren afgewerkt.