Jeffrey de Zwaan heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Grand Prix. Hij versloeg de Engelsman Jamie Hughes met 2-1. Jermaine Wattimena werd met 2-0 verslagen door Gerwyn Price.

De Zwaan werd pas op het allerlaatste moment toegevoegd aan het speelschema van het prestigieuze toernooi in Coventry. De darter uit Leidschendam nam de plaats in van Stephen Bunting, die positief testte op het coronavirus.

Ondanks de verre van ideale voorbereiding kwam De Zwaan wat beter voor de dag dan Hughes, al noteerden beide spelers veel missers. Nadat 'The Black Cobra' een 1-0-voorsprong in sets had ingeleverd, gaf hij in de beslissende set geen leg meer prijs.

De Zwaan speelt in de tweede ronde tegen Gabriel Clemens. De Duitser won verrassend met 2-0 van de als zesde geplaatste Nathan Aspinall.

Wattimena ondanks goede start onderuit

Wattimena trof het niet met de loting tegen de als derde geplaatste Price, al was zijn start in de Ricoh Arena hoopgevend. De nummer 23 van de wereld won de eerste twee legs, maar wist dat hoge niveau niet vast te houden en verloor de openingsset alsnog.

Ook in de tweede set waren de verschillen klein. Nadat beide darters hun eerste twee eigen legs hadden gewonnen, besliste Price de partij met een break.

Ryan Joyce zorgde voor een stunt. De Engelse debutant was met 2-0 te sterk voor wereldkampioen Peter Wright.

Titelverdediger Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert wisten eerder al door te dringen tot de tweede ronde van de World Grand Prix, waar elke leg moet worden begonnen met een dubbel. De finale is komende maandag.