Michael van Gerwen heeft er na een moeizame periode vertrouwen in dat hij er deze week weer staat op de World Grand Prix. De Brabantse nummer één van de wereld verwacht dinsdag wel een zware eersterondepartij tegen Krzysztof Ratajski.

"Krzysztof verkeert de laatste tijd in uitstekende vorm, dit is dus allerminst een makkelijke loting. Maar ach, dat geldt ook voor hem", zegt Van Gerwen, die de laatste twee jaar de titel veroverde op de World Grand Prix.

De eerste ronde op de World Grand Prix zorgt vaak voor de nodige verrassingen omdat het format kort is (best of 3 sets) en op dit unieke toernooi de legs moeten worden begonnen met een dubbel.

"De eerste ronde is voor iedereen zwaar. Ik kan me herinneren dat Phil Taylor ooit in dat stadium verloor van Adrian Gray en ikzelf natuurlijk van een destijds fenomenale John Henderson", aldus Van Gerwen.

"Je moet dus ontzettend scherp zijn tegen wie je ook speelt, omdat het een makkelijke valkuil is. Maar negen van de tien keer ben ik er gewoon doorheen gekomen, dus ik ben niet bang voor een vroege uitschakeling."

'Natuurlijk had het beter gekund'

Van Gerwen zit niet in de beste fase van zijn carrière. Zo haalde hij recent voor het eerst niet de play-offs van de Premier League en strandde hij in de eerste ronde van de World Series Finals, maar won hij daarentegen wel een Players Championship.

"Ik voel me goed. Natuurlijk had het beter gekund, omdat ik in de afgelopen maanden te veel ups en downs heb gehad. Het is niet altijd even makkelijk, maar het is dan zaak om hard te werken en er veel energie in te stoppen en dat doe ik."

"Ik heb veel getraind op mijn dubbels en trek met vertrouwen naar de World Grand Prix. Het zou fantastisch zijn als ik voor de derde keer op rij de eindzege weet te pakken. Dat zou heel veel voor mij betekenen."

De World Grand Prix duurt van dinsdag tot en met maandag en wordt achter gesloten deuren gespeeld in de Ricoh Arena in Coventry. Naast Van Gerwen doen Danny Noppert, Jermaine Wattimena en Dirk van Duijvenbode mee namens Nederland.