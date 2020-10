Michael van Gerwen blijft zeer wisselvallig presteren. De Brabantse nummer één van de wereld werd zondag al in de derde ronde uitgeschakeld op het German Darts Championship in Hildesheim na een pijnlijke 1-6-nederlaag tegen Mervyn King.

Van Gerwen wist zelfs nog maar net een whitewash (0-6-verliespartij) te voorkomen. Hij pakte de vijfde leg nadat King een pijl had gemist op de bull. Van Gerwen kwam slechts tot een gemiddelde van 89,61 punten, tegenover de 100,21 van King.

'Mighty Mike' begon het German Darts Championship, het eerste Euro Tour-toernooi sinds de coronacrisis, vrijdag nog wel goed met een relatief eenvoudige 6-2-zege in de tweede ronde op Steve Lennon. Hij had in de eerste ronde een bye.

Van Gerwen zit in een moeizame fase van zijn carrière. Hij haalde recent voor het eerst niet de play-offs van de Premier League en strandde in de eerste ronde van de World Series Finals, maar won daarentegen wel een Players Championship.

Noppert enig overgebleven Nederlander

Door de exit van Van Gerwen is er nog maar één Nederlander actief op het German Darts Championship. Danny Noppert strijdt later op zondag tegen Max Hopp om een plek in de kwartfinales en treft bij winst Glen Durrant of Daryl Gurney.

Jermaine Wattimena (2-6 tegen King in tweede ronde), Jeffrey de Zwaan (3-6 tegen Devon Petersen in eerste ronde) en Ron Meulenkamp (5-6 tegen Richard North in eerste ronde) verloren ook al.

De kwartfinales, halve finales en finale worden allemaal op zondag afgewerkt. De winnaar van het evenement verdient 25.000 Britse pond (ruim 27.000 euro) aan prijzengeld dat meetelt voor de Order of Merit (de wereldranglijst in het darts).