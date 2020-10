Jeffrey de Zwaan is blij dat hij gaat samenwerken met de terugkerende Raymond van Barneveld. De 24-jarige Rijswijker heeft de garantie gekregen dat hij voorlopig de kopman is van het team van Bengi, waar Van Barneveld per direct voor drie jaar bij aansluit.

"In principe moet het op dit moment ook zo zijn dat mijn prioriteiten voorgaan en die van Raymond later komen. Hij moet vanaf nul beginnen en ik ben de nummer 24 van de wereld. Het team was gebaseerd op mij en Raymond komt er nu plotseling bij", zegt De Zwaan in gesprek met NU.nl.

De Zwaan en Van Barneveld, die woensdag na negen maanden zijn rentree aankondigde, zijn geen onbekenden van elkaar. De Zwaan behoorde van 2015 tot en met 2017 tot het opleidingsteam van Van Barneveld en sponsor Bengi. Nadat De Zwaan zijn Tour-kaart bij de PDC was kwijtgeraakt, gingen de twee uit elkaar en legde Bengi hem voor liefst tien jaar vast.

"Raymond was altijd mijn grote idool. Dankzij hem ben ik gaan darten. Maar we hebben allebei toen te weinig tijd en energie in de samenwerking gestoken, ook omdat Raymond natuurlijk een eigen carrière had. Maar we zijn wel gewoon vrienden gebleven en hadden regelmatig contact met elkaar", aldus De Zwaan.

'Ook Raymond heeft een schop onder zijn kont nodig'

De Zwaan heeft veel profijt gehad van de steun van Bengi onder leiding van manager Ben de Kok. Hij heroverde in 2018 zijn Tour-kaart en maakte sindsdien grote sprongen op de wereldranglijst, mede dankzij een halvefinaleplaats op de World matchplay in 2018 en twee Players Championship-titels.

Een belangrijke factor voor het succes was het 'strenge regime' van De Kok. De Zwaan kreeg in de persoon van Iwe Kuitert een personal coach met wie hij veelvuldig ging sporten. Dat is ook de bedoeling met Van Barneveld. Dagelijks moet er worden gewandeld op het strand, gezwommen of gefitnest en uiteraard getraind.

"Ik had een schop onder mijn kont nodig en dat is bij Raymond niet anders. Hij is een natuurtalent die er te weinig voor deed. Dat zal nu anders moeten, maar dat gaat ook wel gebeuren. Dit is een nieuwe Raymond. Hij staat veel positiever in het leven dan voorheen. Alle privéproblemen zijn verholpen. Hij is weer gelukkig", weet De Zwaan.

"Ik zie dan ook alleen maar positieve punten. Ik stond altijd in mijn eentje te trainen, maar dat kunnen we voortaan mooi samen doen. We moeten 200 procent geven en elkaar naar een hoger niveau tillen. Dan kunnen er mooie dingen gaan gebeuren. Ik zou dan niet weten waarom we niet allebei de top kunnen bereiken."

Van Barneveld komt pas in januari voor het eerst in actie. Hij moet dan op Q-School een Tour-kaart zien te pakken. Mocht dat lukken, dan mag hij deelnemen aan de Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor de grotere toernooien, zoals het WK dat hij in het verleden vijf keer wist te winnen.