Raymond van Barneveld kondigde woensdag zijn terugkeer als professioneel darter aan. De 53-jarige Hagenaar werkte de afgelopen tijd in het geheim aan een rentree en wacht een loodzware klus. "Hij moet stoppen met die superslechte en irritante interviews."

Van Barneveld en zijn manager Jaco van Bodegom bespraken de voorbije weken veelvuldig de mogelijkheid tot een comeback. Ze waren het erover eens dat de focus moest liggen op 2022, maar toen kwam daar opeens een voorstel van Van Barnevelds oude manager Ben de Kok, waardoor de plannen veranderden.

De Kok bood Van Barneveld aan om toe te treden tot het team van Bengi, waar Jeffrey de Zwaan het uithangbord van is. Voorwaarde was daarbij wel dat Van Barneveld afscheid nam van Van Bodegom en dat diens taken werden overgenomen door De Kok. Van Barneveld stemde daar na overleg met Van Bodegom mee in, zo vertelt laatstgenoemde aan NU.nl.

"Raymond wilde de samenwerking met mij niet beëindigen, maar ik heb gezegd dat hij dat moest doen omdat hij hiermee financiële rust zou krijgen. Ik kon hem niet de garantie geven dat ik in deze tijden van crisis voldoende sponsors voor hem binnen zou halen", aldus Van Bodegom, die sinds 2018 de belangen behartigde van Van Barneveld.

"Ik wist diep van binnen ook wel een beetje dat het deze kant op zou gaan. Raymond is gek op geld en laat zijn hoofd daar graag naar hangen. Maar no hard feelings, integendeel zelfs. Ik begrijp de situatie volkomen en hoop echt van harte dat het goed gaat uitpakken voor Raymond."

Raymond van Barneveld druipt af na zijn nederlaag in de eerste ronde van het afgelopen WK. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga erbovenop zitten'

Het wordt na twee korte periodes in 2004 en 2007 alweer de derde keer dat De Kok Van Barneveld onder zijn hoede neemt. Hij gaat met harde hand regeren. Samen met De Zwaan zal Van Barneveld op het strand moeten wandelen, zwemmen, fitnessen met een personal coach en urenlang trainen.

"Ik ga erbovenop zitten. Ik laat de sessies op het strand en in de sportschool filmen en ik trap er niet in dat ik twee keer dezelfde beelden krijg opgestuurd. En als Raymond geen zin heeft om te trainen, dan kom ik hem zelf wel halen. Ik wil hem uit zijn comfortzone halen", aldus De Kok tegen RTL 7.

"Als hij van die superslechte en irritante interviews geeft met dat eeuwige gezeik over zijn diabetes, het vele reizen en dat hij dood wil, dan is dat de dag dat ik er meteen mee stop om hem te helpen. Hij moet positief blijven en deze kans met beide handen aangrijpen. En anders rot hij maar op."

Raymond van Barneveld met de trofee voor de eindzege in de Premier League Darts van 2014. (Foto: Getty Images)

'Het gaat zwaar worden voor Raymond'

Van Barneveld komt pas in januari voor het eerst in actie. Hij moet dan op Q-School een Tour-kaart zien te veroveren van de PDC. Mocht dat lukken, dan mag hij deelnemen aan de Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor de grotere toernooien, zoals het WK dat hij in het verleden vijf keer wist te winnen.

"Het gaat zwaar worden voor Raymond. Door het stoppen van de BDO zullen er waarschijnlijk nog veel meer spelers dan normaal meedoen aan Q-School. Maar hij denkt dat hij er klaar voor is. Hij heeft het zeker nog in zijn mars. Ik ben er alleen wel bang voor dat als het twee of drie keer misgaat hij er de brui aan geeft", vertelt Van Bodegom.

Van Barneveld maakte al in november 2018 bekend dat hij na het WK van december, waarop hij roemloos werd uitgeschakeld in de eerste ronde, zou stoppen. Hij presteerde in de laatste jaren van zijn carrière ondermaats - zijn laatste individuele titel dateert van 2014 - en kende bovendien ook de nodige privéproblemen met onder meer een scheiding.

De Kok: "Raymond heeft zijn oude huwelijk kunnen afsluiten en hij heeft een nieuwe liefde gevonden. Dat zijn feiten waardoor iemand een nieuwe start kan maken. Als dat niet zo was, was er geen comeback geweest. Het doel is om hem naar de grotere toernooien te brengen. En als hij in twee jaar bij de top 32 van de wereld komt, ben ik tevreden."