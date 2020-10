Michael van Gerwen betwijfelt of Raymond van Barneveld erin slaagt om succesvol terug te keren als professioneel darter. De Brabantse nummer één van de wereld vindt dat de Hagenaar er niet verstandig aan heeft gedaan om zijn rentree woensdag al aan te kondigen.

"De vlag kan weer uit... Nee, wat moet ik ervan zeggen? Ik had het anders gedaan. Ik had mezelf gewoon kort voor aanvang van Q-School ingeschreven en dan na afloop wel alle bombarie over me heen laten komen. Hij legt zichzelf nu weer zoveel druk op", aldus Van Gerwen in gesprek met NU.nl.

Van Barneveld maakte al in november 2018 bekend dat hij na het WK van eind vorig jaar zou stoppen. Hij komt nu al na negen maanden terug op die beslissing, maar moet om daadwerkelijk weer terug te kunnen keren in januari op Q-School een Tour-kaart van de PDC zien te veroveren.

"Ik ben eigenlijk niet zo heel verbaasd. Dit is wel typisch Raymond. Je merkte de laatste tijd aan hem dat hij niet echt achter zijn afscheid stond, hij heeft er blijkbaar niet lang genoeg over nagedacht. Wie weet ga ik nu eerder met pensioen", lacht Van Gerwen.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld vieren samen de winst van de World Cup of Darts in 2018. (Foto: PDC/Kelly Deckers)

'Ik zal hem op het strand moeten tegenkomen'

Van Barneveld sluit per direct aan bij Team Bengi, waar hij gaat trainen met Jeffrey de Zwaan. Hij krijgt ook een nieuwe manager. Ben de Kok, die al eerder Van Barneveld onder zijn hoede had, neemt de taken van Jaco van Bodegom over. De Kok liet al aan RTL 7 weten dat het bij nieuw "gezeik" klaar is.

"Raymond heeft zeker kwaliteiten, maar de vraag is of hij het mentaal nog aankan. Hij heeft natuurlijk een nieuwe vriendin en is helemaal verliefd. Dan kun je dingen soms wel wat rooskleuriger inzien, maar een toernooi in Barnsley blijft een toernooi in Barnsley. Daar wilde hij eerst nog niet dood worden gevonden", weet Van Gerwen.

"Ik durf daarom nog niet te zeggen of Raymond het gaat redden, ook gezien het hoge niveau van de concurrentie. Hij zal sowieso een paar tandjes bij moeten schakelen, maar ik hoorde Ben roepen dat hij elke ochtend een strandwandeling gaat maken. Daar zal ik hem dan moeten tegenkomen."

"Voor de sport is dit wel mooi nieuws. Maar de fans die op Raymonds afscheidsavond zijn geweest, zullen zich misschien wel opgelicht voelen. Heel veel mensen hebben daar een traantje gelaten en nu is hij er opeens weer. Maar hij moet doen waar hij zich goed bij voelt."