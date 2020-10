Raymond van Barneveld kan niet wachten om terug te keren in het professionele darts. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen nam in december afscheid van de sport, maar pakt zijn pijlen dus nu alweer op.

"Het is heel simpel. Ik mis het. Ik mis het verschrikkelijk", zegt Van Barneveld woensdag tegen RTL 7.

Van Barneveld kondigde al in november 2018 aan dat hij na het afgelopen WK zou stoppen. Hij presteerde in de laatste jaren van zijn carrière ondermaats - zijn laatste titel dateert van 2014 - en kende bovendien ook de nodige privéproblemen met onder meer een scheiding.

"Ik denk dat de beslissing wel de goede was, maar ik heb nu heel veel tijd gehad om erover na te denken. Ik belandde in een gat en toen realiseerde ik me dat ik het enorm mis", aldus Van Barneveld.

"Ik kan me voorstellen dat veel mensen vreemd zullen opkijken van dit nieuws, maar doordat ik de laatste twee, drie jaar niet mezelf ben geweest, neem je niet altijd de juiste beslissingen. Het spookt in je hoofd en je bent een nachtmerrie voor iedereen. Maar nu is dat anders. Ik heb er zin in en het kriebelt."

'Zal keihard mijn best moeten doen'

Van Barneveld wacht wel een zware klus om daadwerkelijk zijn rentree te maken als professioneel darter. Hij moet dan in januari op Q-School een Tour-kaart zien te veroveren bij de PDC. Hij mag in dat geval meedoen aan de Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor de grotere toernooien.

"Ik heb voor drie jaar getekend, dus we hebben drie jaar de kans om in ieder geval een Tour-kaart te halen. En dat gebeurt ook niet een-twee-drie. Als ik mijn Tour-kaart wil bemachtigen, zal ik keihard mijn best moeten doen", beseft Van Barneveld.

Van Barneveld beleefde in december een dramatisch einde toen hij al in de eerste ronde werd uitgeschakeld op het WK. Hij vertelde toen na afloop dat hij zich die nederlaag nooit vergeeft en dat het leven geen zin meer heeft.

"Toen stond er een hele andere Raymond van Barneveld. Een die het niet meer zag zitten. Er waren privé veel problemen en ik had stress", laat Van Barneveld negen maanden later weten.

"Ik krijg nu een unieke mogelijkheid om mijn droom te verwezenlijken en te werken in een team met daarin onder anderen Jeffrey de Zwaan en mijn vriendin Julia. Ik denk dat dat voor mij dé oplossing is. Julia denkt gewoon in oplossingen in plaats van problemen."