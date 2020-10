Raymond van Barneveld keert terug als professioneel darter, zo maakt de vijfvoudig wereldkampioen woensdag bekend bij RTL Nieuws.

De 53-jarige Hagenaar nam in december 2019 afscheid, nadat hij in de eerste ronde van het WK verloor van de Amerikaan Darin Young. Na zijn afscheid bleef 'Barney' nog wel actief in demonstratietoernooien en als analist bij uitzendingen van RTL 7 Darts.

"Ik denk dat de beslissing wel de goede was, maar ik heb nu heel veel tijd gehad om erover na te denken. Toen realiseerde ik me dat ik het enorm mis", motiveert Van Barneveld zijn terugkeer.

"Ik krijg nu een unieke mogelijkheid om mijn droom te verwezenlijken en te werken in een team. Ik denk dat dat voor mij dé oplossing is", vervolgt de vijfvoudig wereldkampioen, die gaat samenwerken met onder anderen Jeffrey de Zwaan. Hij moet nog wel een Tour-kaart bij de PDC bemachtigen wil hij kunnen deelnemen aan vloertoernooien.

Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld wordt beschouwd als een van de beste darters aller tijden. (Foto: Getty Images)

Van Barneveld een van de beste darters ooit

Van Barneveld geldt als een van de beste darters aller tijden. Bij de BDO won hij vier keer de Lakeside, het toenmalige wereldkampioenschap darts. Na zijn overstap naar de PDC voegde hij daar in 2007 nog een wereldtitel aan toe.

Sindsdien raakte de loopbaan van Van Barneveld in verval. Hij bereikte in 2009 nog wel de finale van het WK, maar daarin verloor hij kansloos van zijn aartsrivaal Phil Taylor. Daarna noteerde de Hagenaar nog wel vijf halvefinaleplaatsen, maar hij moest toezien dat Michael van Gerwen hem was voorbijgestreefd als beste Nederlandse darter.

Na zijn aankondigde afscheid in november 2018 beleefde Van Barneveld een dramatisch afscheidsjaar. Hij strandde al in de eerste ronde van het WK, degradeerde vervolgens uit de Premier League of Darts en plaatste zich bijna voor geen enkele major.

"Ik vergeef mezelf deze uitschakeling in mijn afscheidsjaar nooit", zei Van Barneveld na zijn eliminatie op het WK. "Ik zal nooit van mezelf houden. Ik zal mezelf haten, ik walg van mezelf. Het maakt allemaal niets meer uit wat ik hierna ga doen, het hele leven heeft geen zin meer."

Raymond van Barneveld in mineur na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het WK in 2019. (Foto: Pro Shots)