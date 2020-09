Michael van Gerwen is zaterdagavond in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. De nummer één van de wereld verloor in Salzburg met 4-6 van Glen Durrant.

De partij tussen Van Gerwen, die in de eerste ronde een bye had, en Durrant ging lange tijd gelijk op. In de negende leg zorgde de Engelsman echter voor de eerste break van de partij.

Van Gerwen kreeg nog de kans om terug te breken, maar uiteindelijk moest hij ook de tiende leg aan Durrant laten. De Brabander liet een gemiddelde van precies 102 per drie pijlen noteren, tegenover 102,5 voor 'Duzza'.

Voor Van Gerwen was het zijn eerste grote toernooi sinds zijn uitschakeling in de Premier League. Bij de prestigieuze competitie wist hij voor het eerst in zijn carrière de play-offs niet te bereiken. Tussendoor deed hij ook mee aan de Autumn Series, waar hij een van de vijf toernooien won.

Van Gerwen won de World Series of Darts Finals in totaal vier van de vijf keer. Vorig jaar klopte hij in Amsterdam zijn landgenoot Danny Noppert in de finale. James Wade was twee jaar geleden de enige andere winnaar van het toernooi.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de uitschakeling van Van Gerwen te bekijken.

Ook Van der Voort strandt in tweede ronde

Eerder op de dag viel ook het doek voor Vincent van der Voort. De Purmerender ging in de tweede ronde met 3-6 onderuit tegen Gerwyn Price.

Van der Voort werd al in de eerste leg gebroken door Price. Die achterstand wist 'The Dutch Destroyer', die vrijdag nog simpel won van Joe Cullen (6-0), in het vervolg niet meer ongedaan te maken.

De World Series of Darts Finals, het eerste toernooi met publiek sinds de coronacrisis, zijn vrijdag begonnen en duren tot en met zondag. Het toernooi is normaal gesproken het sluitstuk van een door de PDC georganiseerde wedstrijdreeks. Die vijf toernooien werden vanwege de coronacrisis echter allemaal geschrapt.

In plaats van de top acht van de wereldranglijst nodigde de PDC daarom acht topspelers met een geplaatste status uit. Daarnaast kregen twaalf andere ongeplaatste spelers een wildcard en werd het deelnemersveld gecompleteerd door vier spelers uit een kwalificatietoernooi.