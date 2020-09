Vincent van der Voort heeft vrijdagavond met speels gemak de tweede ronde van de World Series of Darts Finals bereikt. De 44-jarige Purmerender gunde de Engelsman Joe Cullen in Salzburg geen enkele leg: 6-0. Voor Fallon Sherrock viel het doek.

Van der Voort kende weinig tegenstand van Cullen, die geen enkele kans kreeg op de dubbels. 'The Dutch Destroyer' kwam tot een gemiddelde van 95,94 per drie pijlen, tegenover 83,73 voor zijn opponent.

In zijn volgende partij in de Salzburgarena neemt Van der Voort het op tegen Gerwyn Price. De Welshman had in de eerste ronde een bye.

Naast Van der Voort is Michael van Gerwen de enige Nederlandse deelnemer in Oostenrijk. De nummer een van de wereld, die in de openingsronde niet in actie hoefde te komen, treft in de tweede ronde Glen Durrant, die Dimitri Van den Bergh met 6-3 versloeg.

De World Series of Darts Finals, het eerste toernooi met publiek sinds de coronacrisis, zijn vrijdag begonnen en duren tot en met zondag. Het toernooi is normaal gesproken het sluitstuk van een door de PDC georganiseerde wedstrijdreeks. Die vijf toernooien werden vanwege de coronacrisis echter allemaal geschrapt.

In plaats van de top acht van de wereldranglijst nodigde de PDC daarom acht topspelers uit die een geplaatste status hebben. Daarnaast kregen twaalf andere ongeplaatste spelers een wildcard en werd het deelnemersveld gecompleteerd door vier spelers uit een kwalificatietoernooi.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen te bekijken.

Sherrock geeft zege uit handen

Fallon Sherrock strandde wel in de eerste ronde. De Engelse, die vorig jaar geschiedenis schreef door als eerste vrouw een partij te winnen bij het WK van de PDC, kwam met 5-1 voor tegen de Canadees Jeff Smith, maar verloor vervolgens vijf legs op rij.

Vorig jaar werden de World Series of Darts Finals voor het eerst in Amsterdam georganiseerd. Toen ging Van Gerwen met de titel aan de haal door in de finale het Nederlandse onderonsje met Danny Noppert in zijn voordeel te beslissen.

De drievoudig wereldkampioen won het toernooi in totaal vier van de vijf keer. James Wade was twee jaar geleden de enige andere winnaar.