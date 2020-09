Michael van Gerwen is op de laatste dag van de Autumn Series uitgeschakeld in de kwartfinales. De Brabander moest woensdag in het Duitse Niedernhausen zijn meerdere erkennen in de Portugees José de Sousa: 3-6.

Na zijn pijnlijke nederlaag van dinsdag tegen de Zuid-Afrikaan Devon Petersen (0-6) versloeg Van Gerwen op de slotdag achtereenvolgens de Welshman Barrie Bates (6-0), de Belg Brian Raman (6-2), zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode (6-5) en de Tsjech Karel Sedlácek (6-3).

Bij de laatste acht liet de nummer één van de wereld weliswaar een hoger gemiddelde noteren dan De Sousa (103,13 per drie pijlen, tegenover 101,90), maar liet hij het afweten op de dubbels. Hij raakte slechts drie van zijn elf dubbels.

Van Gerwen veroverde afgelopen maandag nog de titel op Players Championship 16. Met zijn oude pijlen liet hij Mensur Suljovic kansloos in de finale (8-1).

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van de kwartfinale van Van Gerwen te bekijken.

Van Gerwen verdedigt titel bij World Series of Darts Finals

De toernooizege was een opsteker voor de drievoudig wereldkampioen na de voor hem teleurstellend verlopen Premier League. Bij de prestigieuze competitie wist hij voor het eerst in zijn carrière de play-offs niet te bereiken.

De Autumn Series waren een vervolg op de Summer Series van juni. Bij het evenement werden vijf Players Championships op rij georganiseerd.

Van Gerwen reist nu af naar Oostenrijk, waar hij bij de World Series of Darts Finals zijn titel verdedigt. Hij stroomt in Salzburg in de tweede ronde in en treft de winnaar van de partij tussen Glen Durrant en Dimitri Van den Bergh. Het toernooi staat van vrijdag tot en met zondag op het programma.