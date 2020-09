Michael van Gerwen heeft zijn eerste titel op de Autumn Series dinsdag geen goed vervolg kunnen geven op Players Championship 17. De Nederlander ging in het Duitse Niedernhausen pijnlijk ten onder tegen de Zuid-Afrikaan Devon Petersen: 0-6.

De 31-jarige Van Gerwen begon de vierde dag van de Autumn Series nog goed met probleemloze overwinningen op landgenoot Benito van de Pas (6-0) en de Brit Ted Evetts (6-2), maar voor een plek bij de laatste zestien was hij kansloos tegen Petersen.

De nummer 52 op de wereldranglijst gooide een gemiddelde van 101,33 per drie pijlen, terwijl Van Gerwen niet verder kwam dan 90,46. De Brabander kreeg zes kansen om een leg te pakken, maar miste die dubbels en kon een zogenoemde whitewash niet voorkomen.

Een dag eerder tankte Van Gerwen juist vertrouwen door Players Championship 16 op zijn naam te schrijven. De nummer één van de wereld, die met zijn oude pijlen gooide, was in de finale met maar liefst 8-1 te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Dat was een noodzakelijke opsteker voor Van Gerwen na de voor hem teleurstellend verlopen Premier League. Hij slaagde er voor het eerst in zijn carrière niet in om de play-offs van de prestigieuze competitie te halen.

De Autumn Series zijn een vervolg op de Summer Series van juni. Het evenement, waarbij vijf Players Championships op rij worden georganiseerd, ging zaterdag van start en duurt nog tot en met woensdag.