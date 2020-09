Michael van Gerwen heeft maandag indruk gemaakt door in het Duitse Niedernhausen Players Championship 16 op zijn naam te schrijven. De Nederlander was op de derde dag van de Autumn Series in de finale veel te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic: 8-1.

De 31-jarige Van Gerwen begon sterk aan de eindstrijd en kwam snel op een 3-0-voorsprong, waarna Suljovic imponeerde met een 170-finish. De Brabander liet zich echter niet van de wijs brengen. Hij veroverde liefst vijf legs op rij en stelde zo op dominante wijze de titel veilig.

Op zijn weg naar de eindstrijd had Van Gerwen al afgerekend met achtereenvolgens Andy Hamilton (6-4), Reece Robinson (6-2), landgenoot Dirk van Duijvenbode (6-0), Glen Durrant (6-2), Damon Heta (6-0) en Nick Kenny (7-4).

Op de Autumn Series hoopt Van Gerwen weer vertrouwen op te doen nadat hij begin deze maand teleurstelde in de Premier League. De nummer één van de wereld werd in de laatste speelronde vernederd door Daryl Gurney (2-8) en verzuimde voor het eerst in zijn carrière de play-offs van de prestigieuze competitie te halen.

De Autumn Series zijn een vervolg op de Summer Series van juni. In Niedernhausen worden er vijf opeenvolgende Players Championships georganiseerd, al zijn niet alle Tourkaarthouders bij de PDC aanwezig. Onder anderen Gary Anderson heeft zich afgemeld vanwege de coronacrisis.

Van Gerwen begon de Autumn Series afgelopen zaterdag goed door de halve finales te bereiken, waarin hij nipt verloor van Peter Wright. 'Mighty Mike' kon die prestatie zondag geen vervolg geven en werd al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Australiër Heta, die Players Championship 15 verrassend won.