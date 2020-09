Michael van Gerwen is zaterdag tot de halve finales gereikt op de eerste dag van de Autumn Series in Duitsland. De Brabantse nummer één van de wereld, die kwakkelt met zijn vorm, verloor op Players Championship 14 na een spektakelstuk van Peter Wright: 6-7.

Van Gerwen was aanvankelijk aan de winnende hand tegen wereldkampioen Wright. Hij nam een 5-2-voorsprong, maar slaagde er niet in om de zege over de streep te trekken omdat Wright terugkwam tot 5-5 en na twee breaks ook de beslissende dertiende leg tegen de darts in wist te winnen.

'Mighty Mike' gooide opvallend genoeg met zijn oude pijlen. Hij liet die optie in zijn contract opnemen toen hij in januari XQ Max na zes jaar verruilde voor Winmau en dus ook met materiaal ging spelen van die pijlenfabrikant.

Van Gerwen beleefde mede daardoor een matig seizoen. Hij veroverde weliswaar de titel op het UK Open, maar kende vorige week een dieptepunt in zijn carrière door voor het eerst niet de play-offs te halen van de Premier League, waarin hij onder meer een zeer pijnlijke 1-8-nederlaag leed tegen Wright.

Van Gerwen comfortabeler met oude pijlen

Zaterdag oogde Van Gerwen een stuk comfortabeler met zijn oude pijlen. Hij was voordat hij onderuitging tegen Wright te sterk voor achtereenvolgens Krzysztof Kciuk (6-4), Luke Humphries (6-2), Stephen Bunting (6-3), William Borland (6-5) en Krzysztof Ratajski (6-2).

Wright pakte de eindzege. Hij rekende in de finale kinderlijk eenvoudig af met de verrassend sterk presterende Madars Razma (8-1) en greep zodoende zijn vijfde titel van het jaar, na het WK, The Masters en twee Players Championships.

De Autumn Series zijn een vervolg op de Summer Series van juni. Ook in Niedernhausen worden er vijf opeenvolgende Players Championships georganiseerd. Niet alle Tourkaarthouders bij de PDC zijn aanwezig in de Duitse stad. Onder anderen Gary Anderson heeft zich afgemeld vanwege de coronacrisis.