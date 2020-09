Michael van Gerwen is teleurgesteld in zichzelf na de historische uitschakeling van zaterdag in de Premier League Darts. De Brabantse nummer één van de wereld plaatste zich voor het eerst niet voor de play-offs na een vernedering tegen Daryl Gurney: 2-8.

"Dit heeft niks met vorm te maken. Ik voelde me gewoon goed. Maar ik was te veel met andere dingen bezig. De focus lag meer op de resultaten bij de andere wedstrijden dan op mijn eigen partij. Dat mag me niet gebeuren", zei een balende Van Gerwen voor de camera van RTL 7.

Van Gerwen zag in de eerste wedstrijd van de avond Gary Anderson met 3-8 verliezen van Gerwyn Price, waardoor hij bij een zege met zes legs verschil op Gurney zeker was van de play-offs. Bij een overwinning met een minder ruime marge zou hij in de wachtkamer moeten plaatsnemen, maar ook dat bleef uit.

"Ik wist na de nederlaag van Anderson dat ik met 8-2 moest winnen, maar daar had ik helemaal niet mee bezig moeten zijn. Ik had gewoon mijn eigen partij moeten winnen en niet in allerlei scenario's moeten denken. Ik heb mezelf tekortgedaan. Dit kan ik dan ook alleen mezelf kwalijk nemen."

'Er is verder helemaal niets aan de hand'

De uitschakeling van Van Gerwen komt niet uit de lucht vallen. Hij haalde in deze Premier League zelden zijn topniveau en leed een recordaantal van zeven nederlagen. Hij eindigde daardoor als zesde in de reguliere competitie, waar hij sinds zijn debuut in 2013 telkens eerste werd en in totaal vijf keer de titel veroverde.

"Er is verder helemaal niets aan de hand. Dat zou ook een makkelijk excuus zijn geweest. De druk was groot en als je uit een moeilijke fase komt dan is het niet zo makkelijk om te presteren. Dan kan iedereen roepen van wel, maar zo werkt het niet. Ik heb het tij niet weten te keren", aldus Van Gerwen.

"Ik moet nu verder. Ik heb geen tijd om hierover na te denken, want de volgende toernooien staan alweer snel op het programma. Dit voelt in elk geval niet als een afgang, want ook als ik van Gurney had gewonnen, was ik nog afhankelijk geweest van anderen."