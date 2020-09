Michael van Gerwen heeft zich zaterdag voor het eerst niet geplaatst voor de play-offs van de Premier League. De Brabantse nummer één van de wereld werd tijdens de laatste speelronde van de reguliere competitie vernederd door Daryl Gurney: 2-8.

Van Gerwen was bij een zege met minimaal zes legs verschil zeker van de benodigde plek in de top vier, maar hij maakte daar geen moment aanspraak op. Hij verloor de eerste zes legs en slaagde er ook daarna niet in om de spanning terug te brengen.

'Mighty Mike' was sinds zijn debuut in 2013 juist ongenaakbaar in de Premier League. Hij won het prestigieuze toernooi de afgelopen vier jaar en vijf keer in totaal en werd bij al zijn deelnames eerste in de reguliere competitie.

Van Gerwen was in deze editie van de Premier League geen schim van zichzelf. Hij leed een recordaantal van zeven nederlagen, waaronder met 1-8 tegen wereldkampioen Peter Wright, en eindigde als zesde op de ranglijst.

Van Gerwen leek bevangen door de druk

Van Gerwen had tegen Gurney dus kwalificatie voor de play-offs in eigen hand, maar hij leek bevangen door de druk. Hij kwam namelijk in de eerste paar legs niet boven een gemiddelde van negentig punten en bracht zichzelf daarmee in een lastig parket.

Gurney gooide ook zeker niet briljant, maar was wel een stuk effectiever op de dubbels. Hij liep daardoor uit naar een 6-0-voorsprong, ook omdat Van Gerwen in de derde leg liefst zeven pijlen op de dubbel miste.

Van Gerwen trok zijn gemiddelde vanaf de zevende leg iets omhoog. Hij wist de score nog wat dragelijker te maken, maar kon niet voorkomen dat hij een van de pijnlijkste momenten uit zijn carrière beleefde.

Glen Durrant, Wright, Nathan Aspinall en Gary Anderson bereikten wel de play-offs. Durrant was al zeker van een ticket en Wright (8-5 tegen Michael Smith), Aspinall (8-2 tegen Durrant) en Anderson (3-8-nederlaag tegen Gerwyn Price) stelden die zaterdag veilig.

De reguliere competitie van de Premier League werd sinds vorige week maandag in sneltreinvaart achter gesloten deuren afgemaakt in Milton Keynes. De play-offs zijn op 22 oktober in Londen en daarbij is mogelijk wel publiek aanwezig.