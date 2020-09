Michael van Gerwen boekte vrijdag in de Premier League Darts een cruciale zege op Gary Anderson (8-6). De nummer één van de wereld hield zo zijn kansen op de play-offs in leven, al heeft hij het zaterdagavond niet in eigen hand.

"Deze twee punten vallen in de categorie broodnodig, jazeker", toonde Van Gerwen zich bij RTL 7 Darts zelfbewust. "Maar je moet altijd kritisch op jezelf blijven, ik had hier veel makkelijker kunnen winnen. Ik was de hele wedstrijd door de veel betere speler, maar mijn dubbels laten me af en toe gewoon in de steek, terwijl ik wel de juiste keuzes maak. Daar baal ik van."

Van Gerwen voerde de achtste leg als voorbeeld aan, toen hij een pijl op dubbel-16 miste en niet met 6-2 voor kwam te staan. "Als dat gebeurt, kan je zomaar uitlopen naar 8-2 of 8-3. In plaats daarvan wordt het 5-3 en zelfs nog 6-6, en dan staat de druk er vol op. Dan toch nog winnen en een klein tikje uitdelen, geeft wel veel voldoening."

'MVG' voelde zich echter niet opgelucht. "Natuurlijk, als ik vanavond verloren of gelijkgespeeld had, was het zo goed als klaar geweest. Als je wekenlang niet laat zien wat je kan, gaat dat aan je vreten. Ik ben blij dat ik dit er nog uit heb weten te persen. Dat is niet opgelucht, dat is weten wat je kunt."

"Zij hopen allemaal dat ik de laatste vier niet ga halen, want dan weten ze dat ze een probleem hebben", zei Van Gerwen over zijn concurrenten. "Ze hebben al problemen met een Michael op 90 procent, kun je nagaan als ik op 100 procent speel."

Strijd om play-offs in laatste speelronde beslist

Van Gerwen leek tegen Anderson met een gemiddelde van ruim 103 en zes keer de maximale score van 180 weer dicht tegen die topvorm aan te zitten. Met de beslissende speelronde van zaterdag voor de boeg stemt dat hem tevreden.

"Ik voelde me goed vooraf, maar je wil dan net even wat extra's doen, en dat lukt dan helaas niet. Maar het belangrijkste is dat ik de wedstrijd er dan toch uit weet te slepen en mezelf in de race hou. Het wordt een spannende dag."

De nummer één van de wereld speelt zaterdagavond in de laatste speelronde tegen de al uitgeschakelde Daryl Gurney, maar is zelfs bij een zege afhankelijk van het resultaat van Nathan Aspinall tegen koploper Glen Durrant. 'Duzza' is al geplaatst voor de play-offs, maar Van Gerwen hoopt dat de 49-jarige Engelsman zijn sportieve plicht doet.

"Durrant is wat beter in vorm dan Gurney, daar heb ik misschien een klein voordeel. Hij heeft natuurlijk de table (ranglijst, red.) al gewonnen, dus het is lastig of je daar iets van kan verwachten. Maar Michael Smith kan ook zomaar van Peter Wright winnen. Het kan nog alle kanten op, ik moet ervoor zorgen dat ik zelf gewoon mijn wedstrijd win en dan hopen dat het een beetje mijn kant op valt."