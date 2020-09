Michael van Gerwen heeft zichzelf vrijdag in de race gehouden voor een plek in de play-offs van de Premier League. De Brabantse nummer één van de wereld en titelverdediger boekte tijdens de voorlaatste speelronde een broodnodige 8-6-zege op Gary Anderson.

Van Gerwen, die moest winnen om niet al nagenoeg uitgeschakeld te zijn, maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen Anderson. Hij begon ijzersterk en liep met een subliem gemiddelde van 110 punten uit naar een 5-2-voorsprong.

'Mighty Mike' miste daarna een aantal dubbels, waardoor hij Anderson terug liet komen tot 5-5 en vervolgens zelfs tegen een 5-6-achterstand aankeek. Hij herstelde zich echter op tijd en forceerde bij 6-6 de beslissende break.

Van Gerwen bezet ondanks de overwinning nog altijd de vijfde plaats op de ranglijst, terwijl de top vier zich plaatst voor de play-offs. Alleen koploper Glen Durrant is daarvan met 21 punten al zeker, maar daarachter kan het nog alle kanten op.

Van Gerwen in laatste speelronde tegen Gurney

Anderson is de nummer twee met 19 punten en een legsaldo van +11, gevolgd door Peter Wright (18 punten en +15), Nathan Aspinall (17 punten en +5), Van Gerwen (17 punten en +2) en Gerwyn Price (15 punten en +10). Michael Smith en Daryl Gurney zijn uitgeschakeld.

Durrant leed vrijdag tegen Wright pas zijn eerste nederlaag in deze Premier League (6-8). Aspinall won met 8-5 van Gurney. Price en Smith speelden tegen elkaar gelijk (7-7). Price miste dubbel 12 voor een negendarter.

Van Gerwen, die al vijf keer de titel veroverde en sinds zijn debuut in 2013 telkens eerste werd in de reguliere competitie, neemt het zaterdag in de laatste speelronde op tegen Gurney. Verder is het Wright-Smith, Aspinall-Durrant en Price-Anderson.

De reguliere competitie van de Premier League wordt sinds vorige week maandag in sneltreinvaart achter gesloten deuren afgemaakt in Milton Keynes. De play-offs zijn op 22 oktober in Londen en daarbij is mogelijk wel publiek aanwezig.