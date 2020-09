Michael van Gerwen moet nog altijd vrezen voor het mislopen van de play-offs in de Premier League. De Brabantse nummer één van de wereld verzuimde tijdens de veertiende speelronde te winnen van koploper Glen Durrant: 7-7.

Van Gerwen leek juist goede zaken te gaan doen. Hij leidde na de zesde leg telkens met een break voorsprong en kreeg bij 7-5 twee matchdarts, maar die miste hij, waarna Durrant toesloeg en zijn eerste nederlaag tegen Van Gerwen voorkwam.

'Mighty Mike' staat daardoor met nog twee speelrondes te gaan nog altijd op de vijfde plaats op de ranglijst. Hij heeft wel evenveel punten als nummer vier Nathan Aspinall, die op dit moment de laatste play-off-spot in handen heeft.

Van Gerwen is bezig aan een slechte Premier League. Hij verloor in totaal al zes keer, wat hem nog nooit gebeurde, en leed woensdag tegen Peter Wright zijn grootste nederlaag ooit in de prestigieuze competitie (1-8).

Anderson zet wel forse stap richting play-offs

Gary Anderson zette donderdag wel een forse stap richting de play-offs. De tweevoudig winnaar won op overtuigende wijze met 8-2 van Michael Smith en kan een plek in de top vier al bijna niet meer ontgaan.

Ook Wright deed zichzelf een plezier. De wereldkampioen was met 8-5 te sterk voor Nathan Aspinall. Gerwyn Price bracht zichzelf in een lastig parket door gelijk te spelen tegen Daryl Gurney (7-7), die daarmee wel is uitgeschakeld.

Van Gerwen, die al vijf keer de titel veroverde, moet vrijdag tegen Anderson waarschijnlijk winnen om in de race te blijven voor de play-offs. Hij sluit zaterdag de reguliere competitie, waarin hij sinds zijn debuut in 2013 telkens eerste werd, af tegen Gurney.

De reguliere competitie van de Premier League wordt sinds vorige week maandag in sneltreinvaart achter gesloten deuren afgemaakt in Milton Keynes. De play-offs zijn op 22 oktober in Londen en daarbij is mogelijk wel publiek aanwezig.