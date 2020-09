Michael van Gerwen heeft woensdagavond zijn grootste nederlaag ooit geleden in de Premier League Darts. De Brabander ging tijdens de dertiende speelronde in Milton Keynes met 1-8 onderuit tegen Peter Wright.

Van Gerwen was niet scherp op zijn dubbels en kwam meteen een break achter. Wright profiteerde van het matige spel van zijn tegenstander en liep vervolgens uit naar een 5-0-voorsprong.

Nadat Van Gerwen zijn eerste leg had gewonnen, liet hij de uitgelezen kans liggen om een break achterstand weg te werken. De nummer één van de wereld miste drie dubbels, waarna Wright wel toesloeg.

De regerend wereldkampioen breidde zijn voorsprong daarna uit naar 7-1 en besliste de partij in de negende leg met een finish van honderd. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 91,54 per drie pijlen, waar Wright 105,09 tegenoverstelde.

Voor Van Gerwen is het al zijn zesde nederlaag in deze editie van de Premier League. Hij verloor vorige week van Glen Durrant (3-7), Gary Anderson (4-7) en Gerwyn Price (4-8). Voordat het darts in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis, verloor de Nederlander in de Premier League ook al van Michael Smith en Nathan Aspinall.

Door de matige reeks zakt Van Gerwen naar de vijfde plaats. De drievoudig wereldkampioen werd behalve door Wright ook gepasseerd door Aspinall, die Price met 8-6 versloeg.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Wright te bekijken.

Anderson loopt in op Durrant

Eerder op de avond ontsnapte Durrant aan zijn tweede nederlaag in de Premier League. De Engelsman kwam met 2-7 achter tegen Smith, maar won vervolgens vijf legs op rij. Ondanks het gelijkspel blijft 'Duzza' stevig aan kop.

Wel liep Anderson een punt in op Durrant dankzij een 8-6-overwinning op hekkensluiter Daryl Gurney. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee is nu drie punten. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Premier League.

Vanwege de coronacrisis wordt de reguliere competitie van de Premier League in twee weken afgemaakt. Bijna elke avond wordt een speelronde afgewerkt in Milton Keynes.

Vorige week viel het doek voor Rob Cross, de nummer negen van de ranglijst, op 'Judgement Night'. De overgebleven acht spelers zullen uitmaken welke vier op 22 oktober naar de play-offs in Londen gaan.