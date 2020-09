De ontlading was zondagavond groot bij Michael van Gerwen na zijn broodnodige overwinning op Michael Smith (8-5) in de Premier League. De Nederlander hoopt nu definitief te hebben afgerekend met zijn wisselvallige spel.

"Ik zei al dat ik me beter aan het voelen ben en dat is er nu deels uitgekomen. Ik kan nog veel beter dan dit", zei Van Gerwen in Milton Keynes tegen RTL 7. "Maar met de druk die er op mijn schouders ligt en die ik zelf ook heb gecreëerd, ben ik wel trots op mezelf dat ik deze wedstrijd heb gewonnen."

De Premier League werd vorige week dinsdag hervat in Milton Keynes, maar de normaal zo dominante Van Gerwen liet zich tot dusver niet van zijn beste kant zien. Van zijn eerste vijf wedstrijden verloor de 31-jarige Brabander er drie.

"Drie nederlagen in korte tijd is iets wat me eigenlijk nooit overkomt", aldus Van Gerwen. "Ik moet zorgen dat het beter gaat en aan deze wedstrijd heb ik wel een goed gevoel overgehouden. Dat ik met deze druk iets laat zien, zegt meer over mijn spel dan over een ander. Men moet me een beetje de tijd gunnen."

'Soms moeilijk dat ik mijn gezin niet zie'

Tegen Smith noteerde Van Gerwen een fraai gemiddelde van 102,35 en ging hij beter met de dubbels om dan de 29-jarige Brit, de verliezend WK-finalist van 2019. Op 3-2 maakte de nummer één van de wereld het verschil door drie legs op rij te pakken en die marge was genoeg om de zege binnen te halen.

Na het veiligstellen van de overwinning schreeuwde Van Gerwen het uit van blijdschap, waarna hij een kus op zijn trouwring gaf en richting de camera keek. "Dat gebaar was voor mijn vrouw en kinderen. De komende tijd ben ik niet thuis en dat is moeilijk af en toe, vooral als het dan niet zo lekker gaat", zei hij.

"Het liefst domineer ik, maar soms gaat het niet zoals je wil en maak je het jezelf moeilijk. Dit is veel intenser en doet meer met me dan domineren. Ik kom nu van ver en moet me terugvechten, maar deze wedstrijd was prima."

Van Gerwen stijgt door zijn overwinning op Smith naar de derde plaats in de stand met veertien punten. Dat zijn er vijf punten minder dan koploper Durrant, die zondag met 8-3 te sterk was voor Daryl Gurney. De Premier League wordt vanwege de coronacrisis in twee weken afgemaakt.