Michael van Gerwen is zaterdagavond voor de vijfde keer tegen een nederlaag aangelopen in de Premier League Darts. De nummer één van de wereld verloor tijdens de elfde speelronde in Milton Keynes met 4-8 van Gerwyn Price. Eerder op de avond gooide Peter Wright een negendarter.

Van Gerwen werd meteen gebroken en zag Price mede door een finish van 116 een 4-1-voorsprong nemen. In de zesde leg kreeg de Brabander de kans om terug te breken, maar hij miste tweemaal dubbel zestien.

Vervolgens liep Price mede dankzij een finish van 122 uit naar 7-2. Van Gerwen bracht zijn achterstand nog iets terug, maar moest zich in de twaalfde leg toch gewonnen geven.

Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 99,19 per drie pijlen, maar miste liefst dertien van zijn zeventien pijlen op de dubbels. Wel had hij een hoger gemiddelde dan Price, die 95,81 liet noteren.

Eerder deze week ging Van Gerwen ook al onderuit tegen Glen Durrant (3-7) en Gary Anderson (4-7). Vrijdag herstelde hij zich met een overwinning op Nathan Aspinall (8-6). Voordat het darts in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis, verloor de Nederlander in de Premier League ook al van Michael Smith en Aspinall.

Door de nederlaag tegen Price zakt Van Gerwen met twaalf punten naar de vijfde plaats. Durrant, die in de elfde speelronde met 7-7 gelijkspeelde tegen Anderson, gaat met zeventien punten aan kop. Aspinall, die met 8-6 won van Smith, staat tweede.

Wright gooit zijn eerste negendarter

Eerder op de avond gooide Wright de eerste negendarter in zijn carrière op een tv-toernooi. De regerend wereldkampioen ging desondanks met 6-8 onderuit tegen Daryl Gurney.

Wright gooide de negendarter in de elfde leg en bracht zijn achterstand daarmee terug tot 5-6. In totaal zijn er nu tien perfecte legs gegooid in de Premier League. Michael Smith slaagde daar in februari van dit jaar als laatste in en Raymond van Barneveld was in 2006 de eerste die dat presteerde.

Wright begon matig aan zijn partij tegen Gurney en kwam mede door een finish van 164 van de Noord-Ier met 4-0 achter. 'Snakebite' knokte zich terug tot 6-6, maar verloor de volgende twee legs. Door zijn nederlaag staat hij nu vierde.

Vanwege de coronacrisis wordt de reguliere competitie van de Premier League in twee weken afgemaakt. Bijna elke avond wordt een speelronde afgewerkt in Milton Keynes.

Donderdag viel het doek voor Rob Cross, de nummer negen van de ranglijst, op 'Judgement Night'. De overgebleven acht spelers zullen bepalen welke vier op 22 oktober naar de play-offs in Londen gaan.